Según 'First Dates', este órgano "se apaga" cuando nos enamoramos

Richard Pena volvió anoche a amenizar la llegada de los comensales en 'First Dates'. La voz en off del magacín de citas de Mediaset, que estrenó nueva temporada en Cuatro la semana pasada, reveló lo que le ocurre a una parte fundamental de nuestro cuerpo cuando nos enamoramos, ya que según Pena, este órgano "se apaga" durante las primeras semanas de romance.

La ceguera del amor

Se trata de nuestro cerebro, que altera las áreas encargadas del juicio social y la crítica disminuyen su actividad, "apagándose", lo que provoca una idealización de nuestra pareja durante las primeras semanas de relación, según Richard Pena. Las consecuencias durante este proceso es la liberación de neurotransmisores como la dopamina, lo que otorga a nuestro cuerpo una sensación de placer y recompensa mayúsculo. Este cierre temporal del juicio social y crítica provoca lo que coloquialmente se conoce como 'ceguera del amor', ya que los procesos relacionados con el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la observación de defectos son más débiles cuando nos enamoramos y vivimos nuestras primeras semanas de amor. Richard Pena terminaba su discurso con una advertencia a los telespectadores de 'First Dates', recomendando que durante todo este proceso de reconfiguración del cerebro, "se tenga los pies en el suelo" por lo que pueda pasar.

A continuación, Carlos Sobera daba la bienvenida a los comensales de 'First Dates' y volvía a ejercer como Celestina de la televisión en un nuevo episodio del magacín de citas de Mediaset, que registró anoche unas cifras moderadas en cuanto audiencia se refiere, con una cuota media del 6,2% y 715.000 espectadores.