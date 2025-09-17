La tocante despedida de Laura Boado de 'First Dates': "Toca seguir mi camino”

Muchas personas piensan que para que una relación sentimental pueda considerarse estable deben haber pasado al menos tres años y este es el tiempo que Laura Boado ha formado parte de 'First Dates', el programa de citas de Cuatro presentado por Carlos Sobera y que lleva en emisión desde 2016.

La camarera ha dicho adiós al programa esta semana y, a través de sus redes sociales, se ha despedido del equipo con un emotivo mensaje: "Hoy se termina una etapa de mi vida que no ha podido ser más maravillosa".

La joven, que no ha revelado los motivos de su marcha, asegura que "han sido tres años llenos de buenos momentos, aprendizaje y sobre todo de llevarme a gente muy bonita", recalcando que "no es un adiós es un hasta pronto".

Boado también ha tenido palabras de agradecimiento para el presentador, que para ella es un "ejemplo a seguir", además de ser una "gran persona, gran hombre y gran profesional". Junto a él y el resto del equipo ha compartido una gran cantidad de experiencias, pero que ya forman parte de su pasado. "Ahora toca seguir mi camino cargadito de nuevos retos", ha añadido.

La hasta ahora camarera de 'First Dates' se dio a conocer en la sexta temporada de 'La isla de las tentaciones' con su participación junto Alejandro Pérez Moro y ahora dejará su sitio a la modelo malagueña Lidia Santos, que ya ha comenzado a grabar las nuevas entregas y viene cargada de ilusión.

"Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria es muy especial", comentó la nueva camarera, que espera "crecer, aprender del equipo y vivir de cerca todo lo que implica un programa con tanta historia".