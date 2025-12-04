Juan Antonio Cebrián revive en Onda Cero con nuevos episodios de “Pasajes de la Historia”

Pocas voces han conseguido que la historia suene como una aventura y no como una lección. Juan Antonio Cebrián lo logró con “Pasajes de la Historia”, una de esas secciones que aún hoy resuenan en la memoria colectiva de quienes lo escucharon. Ahora, Onda Cero rescata esa obra única en formato podcast, con una selección de episodios que vuelve a demostrar que la divulgación puede ser emocionante, accesible y profundamente adictiva.

Lejos del ruido mediático y las fórmulas prefabricadas, estos relatos son una invitación a detenerse, a mirar atrás con atención y dejarse llevar por una voz que sabía exactamente cómo convertir cada batalla, cada personaje, cada acontecimiento en una experiencia vibrante. Desde Marie Curie hasta Tutankamón, pasando por la rivalidad entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, el valor de Viriato, la determinación de Cleopatra, o la rebeldía comunera, el viaje vuelve a empezar con el mismo pulso narrativo que lo hizo inolvidable.

El estilo de Cebrián no envejece. Más bien, se vuelve necesario. En un mundo de ruido y prisa, su forma de narrar —calmada, rigurosa, apasionada— funciona como un ancla. No solo te cuenta lo que pasó: te mete dentro del momento, del conflicto, del dilema. En los nuevos episodios se escucha el eco de la batalla de Roncesvalles, el drama de la Guerra de las Comunidades, la ferocidad en el Paso de las Termópilas, o el viaje sin retorno de Alejandro Magno hacia el fin del mundo conocido.

Esta nueva entrega también incluye la epopeya americana de Vasco Núñez de Balboa, la conquista vikinga desde una mirada menos tópica, la crudeza de las cruzadas, el ejemplo filosófico de Sócrates y la compleja dimensión de Esparta, dividida en dos partes que recorren desde su forma de vida hasta su destino en la mítica batalla contra los persas. Cada uno de estos episodios no es solo historia: es relato, tensión, humanidad.

Onda Cero no ha reunido estos títulos por azar. Cada nombre, cada hecho elegido, responde a esa capacidad de tocar temas universales a través de narraciones que no caducan: el poder, la resistencia, el conocimiento, la ambición, el miedo, el destino. Son historias donde el oyente encuentra reflejos de lo que somos, y también de lo que podríamos ser si miráramos más atrás.

Juan Antonio Cebrián no solo fue un narrador de historias: fue un creador de atmósferas, un guía entre los pliegues del tiempo. Que hoy sus palabras vuelvan a sonar, y sobre todo a ser escuchadas, no es un gesto nostálgico, sino un pequeño acto de resistencia frente a la superficialidad. Escucharle hoy es recordar que la buena narración no tiene fecha de caducidad.