Sam Levinson desvela las nuevas tramas de todos los personajes en la temporada 3 de 'Euphoria'

'Euphoria' ha sido uno de los grandes éxitos recientes de HBO MAX, cuya tercera temporada aterriza en la plataforma de streaming cuatro años después contando con grandes novedades en el elenco como es el fichaje de Rosalía. Tras años de espera, 'Euphoria' regresará por fin en abril de 2026 con su tercera temporada en HBO MAX, un retraso que su creador, Sam Levinson, considera clave para dar un salto natural en la vida de los personajes, situándolos cinco años después del final anterior. En esta nueva etapa, Rue, interpretada por Zendaya, reaparece en México, atrapada en una peligrosa deuda que la obliga a buscar salidas cada vez más extremas, mientras Cassie y Nate, a quienes dan vida Sydney Sweeney y Jacob Elordi, viven en los suburbios, comprometidos y atrapados en una relación marcada por la exposición constante en redes sociales y los celos por el éxito ajeno. Jules avanza con inseguridad en el mundo del arte, Maddy se mueve entre agencias de talentos en Hollywood y Lexi inicia su camino en la industria televisiva como asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone. Levinson no ha dudado en calificar esta temporada como la mejor hasta ahora y ha confirmado que la boda de Cassie y Nate será uno de los grandes acontecimientos. Al reparto veterano se suman nuevos fichajes de alto perfil como Rosalía y Natasha Lyonne, mientras que algunas ausencias marcadas por salidas previas y pérdidas personales también pesarán en la narrativa. Todo apunta a que la serie volverá a explorar, con más crudeza que nunca, los límites emocionales de sus protagonistas.

Durante la nueva temporada de la ficción de HBO MAX, el tono será distinto en esta tercera tanda de episodios tal y como adelantaron hace unas semanas el creador de la serie, Sam Levinson, que aviso que 'Euphoria' dejará atrás las aventuras de instituto para centrarse en la compleja vida de la vida adulta y los problemas que surgen en la universidad.