María Pedraza y su dardo a Broncano en 'La Resistencia' por sus actividades sexuales: ''Creo que más que tú... te veo paradito''

El programa de David Broncano en MovistarPlus+, ‘La Resistencia’ recibió este pasado miércoles a dos jóvenes actores. Carlos Scholz y María Pedraza se sentaron en el famoso teatro de Madrid para presentar y promocionar la película ‘Awareness’ la cual se estrenó el pasado 11 de octubre en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Ambos actores tuvieron que enfrentarse a las preguntas clásicas del programa: ‘’cantidad exacta de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes’’. Pedraza se mostró directa con el presentador a la hora de responder a dichas cuestiones, especialmente a la de la actividad sexual. ‘’Creo que más que tú’’, le respondió la actriz. "No te arriesgues. No te flipes que te puedes llevar un susto. Que voy muy fuerte...", le advirtió Broncano para después preguntarle el ‘’por qué pensaba eso’’. "Es que soy muy de energías y he notado que te veo paradito. Es lo que yo siento, pero, a lo mejor me confundo", volvía a responder María. ‘’Te has confundido’’, continuaba el cómico. Tras este pique, la invitada reconoció que en cuanto al sexo es una persona ‘’camaleónica’’ y ‘’que se adapta’’.

Minutos después llegó el turno de saber cuánto dinero tenían en el banco por lo que el presentador no dudó en indagar sobre la economía de la actriz. "Te ha entrado una cantidad de pasta los últimos años...", le espetó. ‘’Ha sido un gran año, la verdad, aunque millones no he visto. Mi gestor es Carlos’’, respondía Pedraza señalando a su compañero de profesión.

David Broncano, que insistió en saber dicha cantidad, se dirigió a Scholz para que le revelara la cifra exacta. ‘’Entre 100.000 y 500.000 euros, pero creo que no he acertado’’, le respondía el otro protagonista.