'GH VIP 8': Abert Infante estalla contra José Antonio Avilés

Los conflictos en la casa de Guadalix de la Sierra están a flor de piel, especialmente con la llegada de José Antonio Avilés. El heladero ha revolucionado el ambiente entre los habitantes de ‘Gran Hermano VIP 8’ provocando que uno de ellos estalle hasta decir ‘’¡Basta!’’. Se trata de Albert Infante y su amistad con Michael.

Al parecer, el joven catalán ha confesado ‘’estar enamorado del italiano’’ y más aún cuando tuvo una cena íntima con él. Para Infante, que es consciente de que no tiene posibilidades con el modelo, que este se haya arrimado a Naomi, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 6’ y posible futura concursante, supone una herida muy grande en sus sentimientos por lo que ha decidido poner tierra de por medio.

Todo comenzó cuando Larua Bozzo, quien forma equipo con Carmen Alcayde y Albert, se dirigió a este último para decirle que toda la casa está hablando de su relación, y ruptura, con Michael y acusando a Alcayde de ser la culpable de que todo estallara ya que la valenciana animó al catalán a tener la cena con el italiano. Estas declaraciones por parte de la presentadora peruana hicieron que el transformista perdiera la paciencia acusando a Avilés de ‘’meter mierda’’ contra ellos y ‘’querer separarlos’’.

Tras estas opiniones, Infante no dudó en dirigirse al heladero para echárselo en cara. ‘’Tú eres el primero que has ido diciendo que Michael te estaba vendiendo una moto. ¿La verdad sabes cuál es? Aquí el único que ha jugado a decirle a todo el mundo que habéis podido tener un quehacer o una relación, eres tú’’, le soltaba Avilés entre gritos a la vez que cuestionaba el ataque de pánico que el catalán sufrió hace unos días. ''El primero que dijiste nada más llegar que me estaba utilizando fuiste tú’’, le respondía Infante.

Por su parte, Albert no ha podido más rompiéndose y gritando. ‘’Me siento avergonzado. Me estáis haciendo sentir que he hecho algo, que he matado o algo. Que simplemente dije cómo me sentía. ¿Qué me ha enamorado?, me he enamorado; ¿Qué no es correspondido?, no es correspondido… que yo lo pasé mal’’, se desahogaba entre gritos con Naomi.

Durante la conexión con Lara Álvarez, la propia Yiya del Guillén, también posible aspirante, quiso opinar sobre lo sucedido alegando que Alber ‘’no quiere a nadie de la casa y mucho menos a él mismo’’. Antes esas palabras, Bozzo no dudó en salir en defensa de su amigo tachando a Yiya de mentirosa y de ser una falsa por ser ambigua a la hora de dar su opinión ante ciertas personas.