Mark Vanderloo se despide, pero la verdadera sorpresa fue quién lo eclipsó en "Bake Off"

La sexta entrega de "Bake Off", el reality de RTVE, no defraudó y dejó una noche llena de giros inesperados, emociones y un adiós que pocos anticipaban. El misterio que rondaba desde la semana anterior se resolvió en los primeros minutos del programa con la aparición de la sustituta temporal de Pol Espargaró: la extenista hispanovenezolana Garbiñe Muguruza. Su llegada fue todo menos discreta, no solo por su carisma, sino por el asombroso nivel de repostería que demostró desde el primer momento, acaparando miradas y halagos por igual.

Uno de los más impactados fue Mario Marzo, quien no pudo ocultar su sorpresa al confesar que Garbiñe había sido su "crush" de toda la vida. Pero no fue solo un flechazo adolescente lo que marcó su paso por la carpa: Muguruza dejó boquiabiertos a jueces y concursantes con su talento repostero, hasta el punto de competir por el preciado delantal estrella en su debut.

Sin embargo, no todo fue celebración. La jornada también estuvo marcada por la emotiva despedida de Mark Vanderloo, uno de los participantes más carismáticos de la edición, cuyo paso por el programa demostró que la repostería puede ser un desafío incluso para las estrellas más inesperadas.

Un arranque con sabor a sorpresa

La primera prueba puso a prueba (literalmente) las habilidades de los famosos con un reto engañosamente simple: preparar unas clásicas bambas de nata. Aunque la receta parecía al alcance de todos, la dinámica del desafío, que implicaba seguir instrucciones en equipo, generó confusión y errores de comunicación que complicaron el proceso.

Las valoraciones del jurado no tardaron en evidenciar quiénes habían sabido sortear mejor los obstáculos. Los jueces señalaron a Víctor Sandoval y Mark Vanderloo como los concursantes con los resultados menos afortunados, mientras que la gran sorpresa de la noche fue, sin duda, Garbiñe Muguruza. Su destreza técnica y presentación impecable le valieron el reconocimiento del jurado, superando incluso a Nagore Robles, que tuvo que conformarse con la segunda posición. "La nueva va y me adelanta por la derecha", bromeó Nagore, visiblemente impresionada por el debut de su compañera.

Creatividad al límite y una despedida inesperada

La segunda parte de la noche elevó la apuesta con la prueba de fantasía, donde los concursantes debían plasmar su autorretrato en forma de tarta. Un reto que no solo exigía habilidades técnicas, sino también una buena dosis de creatividad y autoconocimiento.

Benita brilló con una tarta en blanco y negro que, aunque perfecta en ejecución, pecó de falta de decoración. Por su parte, Víctor Sandoval sorprendió a todos (y a sí mismo) al incorporar melón en el bizcocho, una decisión arriesgada que terminó recibiendo elogios por su sabor inusual pero acertado.Garbiñe Muguruza, fiel a su estilo, volvió a impresionar con una propuesta que rozó la perfección, mientras que Nagore Robles entregó un trabajo impecable que le valió aplausos del jurado.

No todos corrieron con la misma suerte. Mark Vanderloo recibió críticas por una combinación de sabores y técnicas que no terminaban de encajar, mientras que Mario Marzo vivió uno de los momentos más tensos al descubrir que su nata estaba cortada, lo que casi le arranca lágrimas de frustración. Isabel Gemio, aunque mostró una evolución respecto a semanas anteriores, se quedó corta en cuanto a riesgos, y Carmen presentó una tarta con un sabor destacado pero con una textura demasiado dura.

Tras una intensa deliberación, los jueces coronaron a Nagore Robles como la mejor de la noche, otorgándole el codiciado delantal estrella, un logro que la tertuliana celebró con entusiasmo. En el lado opuesto, Vanderloo, Mario y Sandoval se enfrentaron a la temida eliminación. Finalmente, fue el modelo neerlandés quien tuvo que abandonar la carpa, dejando un vacío entre sus compañeros que despidieron a uno de los concursantes más queridos de la edición.

"Ha sido una experiencia increíble. Me llevo grandes amigos y un respeto enorme por el mundo de la repostería", dijo Vanderloo en su emotivo adiós, dejando claro que, aunque su aventura en "Bake Off" haya terminado, su paso por el programa quedará en la memoria de muchos.

La competencia continúa y, si algo ha demostrado esta entrega, es que en "Bake Off" nada está escrito y cualquier cosa puede pasar.