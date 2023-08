Matías Prats en 'Gran Hermano VIP 8'

Uno de los concursos estrella de Mediaset, ‘Gran Hermano VIP’ está a punto de dar su pistoletazo de salida. A tan solo poco más de tres semanas de su arranque definitivo, Telecinco ya ha dado varias pistas sobre tres concursantes que entrarán a formar parte de la casa de Guadalix en esta octava edición.

‘’Lugar de peregrinación favorito: Basílica de Guadalupe. Ciudad de México’’.

‘’Lugar de nacimiento: Buenos Aires. Argentina’’.

‘’Lugar donde ha pasado el mejor fin de año: Puerta del Sol. Madrid’’.

Desde que saltara la noticia de que Marta Flich sería la nueva maestra de ceremoniasacompañada por Ion Aramendi en los debates dominicales, la cadena de Fuencarral ha estado jugando promocionando continuamente el reality con distintos rostros de la cadena. Entre ellos se encuentran Joaquín Prat, Sandra Barneda, Luján Argüelles, Cristina Tárrega, Patricia Pardo, Nacho Abad, Ana Terradillos, Diego Losada, Ricardo Reyes, Antonio Castelo, Alba Lago, Beatriz Archidona y Ángeles Blanco.

A esta última promoción se ha sumado el presentador de informativos de la sección de deportes, Matías Prats Chacón. En dicho vídeo promocional, el periodista aparece sentado en el famoso sillón blanco. ‘’Bueno pues entonces nomino con cuatro puntos…’’, confiesa Prats mientras es interrumpido por la voz de ‘El Súper’: ‘’Buenas noches Matías, no intentes meterme un gol. No saber jugar al fútbol no es una razón para nominar’’. Con estos tráilers, Mediaset apuesta fuerte por recuperar parte de su audiencia perdida y así atraer de nuevo la atención de los telespectadores. De momento habrá que esperar al 14 de septiembre para saber quiénes serán los nuevos concursantes.