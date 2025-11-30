«Matlock»: ya no hacen abogados como los de antes

«Soy Madeline Matlock; soy abogada. Como aquella serie de televisión». Esas palabras en boca de Kathy Bates solo pueden significar una cosa: la vuelta a los despachos de la serie «Matlock» en Movistar Plus+ con una nueva temporada. La ficción es un reinicio de la serie clásica de los años 80 producida por CBS Television Studios, creada por Jennie Snyder Urman y la dirección de Gina Lamar y Tessa Blake. Esta segunda entrega profundiza en los conflictos y misterios planteados en la primera, manteniendo el drama legal con un enfoque en la justicia y las relaciones personales dentro del bufete y la familia Matlock.

Dejamos múltiples flecos al final de la entrega anterior. Madeline (Bates) permitió a Olympia (Skye P. Marshall) que acudiera sola al banco para comprobar la inocencia de su exmarido, Julian (Jason Rotter), respecto al estudio desaparecido de Wellbrexa que le costó la vida a la hija de la abogada. Allí descubrió por casualidad una verdad que podría derrumbar todo su mundo, y ni siquiera sabemos lo que compartirá con Maddy. Además, la vida familiar con su marido, Edwin (Sam Anderson) –con el que ya discutió por querer volver a practicar la abogacía tras su jubilación– se verá claramente alterada con la llegada inesperada del verdadero padre de Alfie (Aaron Harris), Joseph (Niko Nicotera).

La cara de Kathy Bates en primer plano es una declaración de intenciones muy clara sobre lo que opina de la situación personal a la que se enfrenta. La llegada de Olympia nos descubre que la situación ha cambiado con un tablón de pruebas vacío y muchos interrogantes. Vuelven las sospechas y también las interacciones entre los jóvenes abogados Billy (David del Río) y Sarah (Leah Lewis). Su relación sufrirá altibajos, uno de ellos la nueva situación de la novia de él, que desatará la ira de su compañera. Ojo que a partir de la mitad de esta temporada podremos ver cambios en el elenco por una acusación contra Del Río que le apartó del set.

La ficción no se aparta de lo procedimental, y volvemos a los casos que solo llevaría un alto bufete, como el de unas jóvenes imprudentes, y en la que se desarrolla todo el potencial de casos insólitos que atrapan al espectador con giros constantes, en el buen y en el mal sentido. Los escenarios de esta temporada incluyen casos contra empresas farmacéuticas, una disputa entre restaurantes de pollo y una congregación de monjas. En estos primeros episodios, tanto Matty como Edwin mantienen la desconfianza sobre Olympia, por lo que las sospechas siguen sobre Julian y tangencialmente sobre Senior (Beau Bridges). El matrimonio sigue empeñado en entregar la investigación a «The New York Times», y que sean ellos los que continúen tirando del hilo. La novedad de esta temporada es Justina Machado como Eva, la cuarta exesposa de Senior y directora de la oficina de la firma en Miami. Llega para complicar aún más las cosas en la segunda temporada, como si el equipo de Jacobson Moore no tuviera ya suficiente trabajo.

Y es que en esta segunda temporada habrá una batalla que superará a todas las que se realicen en los juzgados. La amistad recién estrenada entre Olympia y Matty deberá pasar varias pruebas muy duras, y ambas se embarcarán en la caza de Senior, para lo que necesitarán manipular a Julian sin que él mismo lo sepa. También hay que destacar el episodio sexto, en el que el bufete ayuda a unas amigas de Eva (Machado) monjas, con una audiencia ante la junta de zonificación para que puedan seguir gestionando un refugio para personas sin hogar en su convento. Pero una llamada anónima hará que la policía encuentre droga en el convento. Este caso volverá a afectar directamente a nuestra protagonista y volverá a conectarla con el lado humano de la adicción.

Si algo nos enseña esta segunda temporada es que no existe la perfección y menos en alguien tan calculador como Matty. La abogada es vulnerable y a veces sus sentimientos se ponen por encima del raciocinio. Esta humanización permite que el personaje florezca y se desarrolle.

Un éxito en audiencias que debería durar

►«Matlock» ha gozado de un sólido respaldo del público. La audiencia promedio combinada entre televisión abierta y la plataforma de streaming Paramount+ ha sido de aproximadamente 13.5 millones de espectadores por capítulo, colocándola como la segunda serie más vista en la televisión abierta estadounidense en 2025. El episodio piloto alcanzó 7.7 millones de espectadores solo en emisión lineal, seguido por picos constantes por encima de los 6 millones en episodios sucesivos con una fidelidad en el rango demográfico de 18 a 49 años.