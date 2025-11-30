Muere la periodista navarra Elvira Obanos a los 60 años

La periodista pamplonesa Elvira Obanos Chaurrondo falleció el 29 de noviembre de 2025 en Pamplona, su ciudad natal, a los 60 años, víctima de una enfermedad tras un largo periodo de lucha. Nacida en 1965, su trayectoria profesional se vinculó especialmente al mundo de la radio, donde se convirtió en una voz reconocida durante más de dos décadas en Cadena SER Navarra.​

Elvira Obanos se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en 1988 y complementó sus estudios con Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y la UNED. Inició su carrera con prácticas en Radio San Sebastián (Cadena SER) y Radio Popular de Pamplona, donde trabajó como redactora de informativos en 1988 y 1989. En 1989 se incorporó a Cadena SER en Navarra como redactora y, desde el año 2000, dirigió y presentó el programa "Hoy por Hoy Navarra" hasta 2015, consolidándose como una figura clave en la emisora.​

Trayectoria diversa en medios e instituciones

Obanos amplió su labor como corresponsal en Navarra para agencias como OTR Press (1990-1993) y Colpisa (1993-1998). Desde 2004 hasta 2015, escribió columnas dominicales en Diario de Noticias bajo el título "Historias mínimas", y colaboró en televisión como presentadora de entrevistas en Localia TV y comentarista en ETB. En agosto de 2015, fue nombrada jefa de gabinete de la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, cargo que ocupó hasta 2019 con dedicación y lealtad, según la propia Herrera.​

Su muerte ha generado profundo pesar entre compañeros y la profesión periodística. La periodista Pilar León destacó su "voz, profesionalidad y enorme calidez humana", recordando años compartidos en Radio Pamplona con risas y sueños. Cadena SER Navarra la despidió como una "todoterreno: lista, alegre, divertida y espontánea", enviando condolencias a su familia, incluyendo a su hermano Javier y Mari Carmen. El cortejo fúnebre partió el 30 de noviembre desde el tanatorio Irache hacia el cementerio de Pamplona. Elvira Obanos deja un legado de versatilidad, calidez y compromiso con el periodismo navarro, cuya risa contagiosa perdurará en la memoria colectiva.​