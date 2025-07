Mediaset da a Nagore Robles su primer reality como presentadora en solitario y lo vincula al universo “Gran Hermano”

El gesto fue sutil, pero el mensaje estaba ahí: una foto en los pasillos de Mediaset, compartida sin demasiada explicación, y bastó para encender todas las alarmas. No era una visita de cortesía. Nagore Robles regresaba a casa. Tras su paso por “Bake Off” en TVE, donde cambió los debates por bizcochos, la comunicadora vuelve al universo donde se forjó como figura mediática, aunque esta vez con un papel muy distinto al que tuvo cuando era ella quien se jugaba el puesto bajo la mirada del público. Ahora es quien toma nota.

El nuevo proyecto de Robles se emitirá en Mediaset Infinity, la plataforma de contenidos digitales del grupo, y tiene un punto de partida curioso: nace desde las entrañas del proceso de selección de “Gran Hermano 20”, pero no como un simple making of. Es un programa en sí mismo, con entidad propia, que documentará ese limbo televisivo donde se decide quién cruza la puerta de la casa más famosa del país. Una especie de sala de espera mediática donde el espectador podrá asomarse, opinar y, quizá, condicionar.

Este formato, producido por Mediaset en colaboración con Zeppelin TV, supone un experimento inédito dentro de la franquicia “GH”. No se trata de un casting grabado sin más, sino de una ventana deliberadamente abierta. En ese espacio, Nagore tendrá un rol central. No será solo presentadora: será el hilo conductor entre lo que pasa en la sala y lo que se comenta fuera. Su experiencia como ex concursante, colaboradora y habitual del ecosistema Mediaset la convierte en una figura puente ideal entre aspirantes, formato y público.

Quien conozca a Robles sabe que no se queda en el mínimo. Su manera de ocupar pantalla mezcla desparpajo con análisis certero y, sobre todo, una capacidad para leer lo que otros no se atreven a decir en voz alta. Es justo eso lo que parece buscar este nuevo reality: no quedarse en el escaparate, sino explorar el cómo se construyen los perfiles de reality, cómo se tensa la cuerda narrativa incluso antes de empezar el programa madre. Una especie de prólogo dramatizado que mezcla documental, entretenimiento y ensayo clínico sobre lo que estamos dispuestos a mirar.

Que esto ocurra en Mediaset Infinity no es un dato menor. La plataforma quiere ganar peso como laboratorio de formatos y este podría ser un primer paso serio en esa dirección. Lejos del prime time tradicional, pero con los códigos de siempre —tramas humanas, confesiones inesperadas y cierta dosis de exposición controlada— este contenido juega en un terreno que permite arriesgar sin comprometer al gigante. Además, hacerlo con alguien como Nagore al mando da margen para la espontaneidad, pero con una conciencia muy clara de cómo funciona el juego desde dentro.

Por ahora, no hay fecha concreta para el estreno, pero se sabe que el espacio coincidirá con la fase final del casting de “GH 20”, que ya está en marcha y se emitirá en otoño tras el cierre de “Supervivientes All Stars 2”. La idea, según se desprende de la información oficial, es que este programa sirva de pasarela previa a la gala inaugural de “Gran Hermano”. Un terreno intermedio donde los perfiles se construyen con la cámara encendida. Y en ese punto, no hay mejor guía que alguien que ya ha estado al otro lado del espejo y ha aprendido, entre plato y plato, a moverse sin dejar de ser ella.