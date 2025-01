La mejor cosecha de cine español

Sin alfombra roja, pero este miércoles desfilaron por la alfombra del Espacio Movistar de Gran Vía de Madrid algunos de los creadores, distribuidores y directores más importantes del cine español. Todos camino de su casa entre las plataformas. Movistar Plus+ presentó en público su apuesta por el cine español en este 2025 desvelando los proyectos ya terminados de rodar, los que recién comienzan a filmar y aquellos que están por venir.

El anfitrión fue Domingo Corral, director de contenidos de la plataforma, encargado de explicar la estrategia y detallar cada uno de los proyectos bajo el eslógan «Tenemos el cine dentro». «El cine es fundamental para Movistar Plus+», comenzó diciendo Corrales, que detalló que «más o menos el 20% del consumo de la plataforma es para el cine, y es uno de los pilares de la propuesta junto con las series, los espacios de no ficción y los deportes». Según Corrales «tenemos la oferta más variada y completa de las plataformas, acuerdos como primera o segunda ventana con las ‘majors’, y no hay otra oferta tan variada y completa como la de Movistar Plus+». El dato es abrumador e invierten en unas 40 películas al año y muchas de ellos se sitúan entre las películas más vistas de la plataforma, porque son conscientes de que «el cine español funciona muy bien por el inmenso talento que hay en este país». Domingo también ahondó en la razón por la que la plataforma ha querido establecer una estrategia con el cine español en la punta de la lanza: «Queremos tener un rol más activo, liderar y participar mas en el proceso de hacer películas, como estamos haciendo las series, con el mismo espíritu. Queremos sorprender». Y recordó que la estrategia siempre pasa por las salas de cine como ventana de estreno: « Las películas hay que verlas en las salas de cine. El cine se hace grande en salas». Como segundo punto destacó su confianza en que se cumpla una ambición: «Que nuestras películas viajen; que compitan en festivales de prestigio, y no sólo San Sebastián, si no Cannes, Berlín, Venecia... El modelo es trabajar con los productores. Los sueños que son posibles hay que hacerlos realidad».

Intervino Guillermo Farré, director del área de Cine Original y Cine Español, para recordar que España está «en un momento increíble con muchos éxitos en taquilla y en festivales», y que Movistar Plus+ quiere ser «la casa de esta cosecha que estamos viviendo». Ofreció datos que avalan esta victoria del cine español detallando que en 2024 «5 de las 10 películas más vistas eran españolas. La más vista fue «Ocho apellidos marroquíes». Tras la introducción, varios creadores tuvieron su momento para presentar en qué trabajos han estado trabajando o empezarán a hacerlo para estrenar en cines y luego en Movistar Plus+. Alberto Rodríguez y Rafael Cobod presentaron «Los tigres», un thriller protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, en el que dos hermanos, Antonio y Estrella, que trabajan en el mundo del buceo industrial, se ven envueltos en una complicada trama que los pondrá a prueba. Una película Original Movistar Plus+ en coproducción con Kowalski Films, Feelgood Media, Mazagon Films AIE y Le Pacte (Francia). Oliver Laxe y Santiago Fillol firman el guion de «Sirat», película sobre un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en medio de las áridas y fantasmagóricas montañas del sur de Marruecos. Buscan allí a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de estas fiestas. La cinta está protagonizada por Sergi López y el joven Bruno Núñez junto un grupo de actores no profesionales, algo habitual en el cine de Laxe. Estos dos proyectos ya han acabado de rodarse.

Entre las que están a punto de comenzar su rodaje está el filme de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, «El ser querido», donde un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito, ruedan juntos una película tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar. La película estará protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo y comenzará a rodarse el 1 de febrero. Alauda Ruiz de Azúa («Querer») vuelve con Movistar con una película nueva «Los domingos», que nos cuenta la historia de Ainara, una joven idealista y brillante, tiene que decidir qué carrera universitaria estudiará. O al menos, eso espera su familia que haga, pero ella cree que su futuro puede estar en otro sitio. Su familia, desconcertada, se dividirá ante cómo actuar. También vuelve Berto Romero, que junto a Javier Ruiz Valdera crearán la cinta de ciencia ficción «Cinco minutos más», una historia de bucles temporales.

Tras el éxito de «La mesías», vuelven los Javis a M+

►Estuvieron disfrutando de toda la presentación y les deharon para el postre. Javier Calvo y Javier Ambrossi desvelaron durante la presentación de Movistar Plus+ su nuevo proyecto fílmico. Se trata de «La bola negra». «Narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca», leyeron. «Es una revisitación queer de una parte de la historia de nuestro país. Toma el título de una obra inacabada de Lorca. Era la primera vez que iba escribir a un protagonista explícitamente homosexual», matizaron.