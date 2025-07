Adiós a Ozzy Osbourne: de protagonista de su propio reality a realizar cameos inolvidables

El mundo del entretenimiento llora este jueves la pérdida de Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath y pionero del heavy metal. A sus 76 años, el "Príncipe de las tinieblas" deja un inmenso y excéntrico legado a nivel mundial, marcado por una inconfundible voz, un provocador estilo y una carrera que ha cultivado a lo largo de más de cinco décadas.

Ozzy no solo fue un cantante, sino también un actor que supo conquistar nuevas audiencias con su carisma único. Aunque conocido principalmente por su poderosa voz y su extravagante personalidad en el rock, Osbourne demostró una faceta diferente en la pantalla.

Su incursión más destacada en la televisión fue el reality show 'The Osbournes' que se emitió en MTV desde 2002 hasta 2005. Este programa ofreció una mirada sin filtros a la vida doméstica de Ozzy, su esposa Sharon y sus hijos Kelly y Jack, convirtiéndose en un fenómeno cultural y en uno de los realities más vistos de la historia de MTV. La serie mostró su lado familiar y recibió el premio Emmy en 2002.

Ozzy le cogió el gusto a protagonizar realities y en 2016 continuó explorando el formato junto a su hijo Jack en 'Ozzy & Jack's World Detour', donde ambos viajaron por el mundo visitando lugares históricos y culturales, ofreciendo una perspectiva más aventurera y educativa de la vida de la estrella de rock.

En el ámbito cinematográfico, Ozzy Osbourne también tuvo apariciones memorables. Se le vio en la gran pantalla en películas como 'Austin Powers en Miembro de Oro', donde se interpretó a sí mismo en un cameo que añadió un toque de humor a la popular saga. También participó en 'Little Nicky' y 'Moulin Rouge' donde su voz dio vida a la Hada Verde, un papel breve pero icónico.

Su talento para la voz se extendió a la animación, prestando su distintiva entonación a diversos personajes. Entre sus trabajos más notables se encuentran sus roles de doblaje en las películas animadas 'Gnomeo y Julieta' y su secuela 'Sherlock Gnomes', donde interpretó a Fawn. También dio voz al Rey Thrash en 'Trolls 2: Gira Mundial' y a Good Boy en 'We Need to Do Something'.