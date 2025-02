Nebulossa: «A nivel mental nos ha venido muy bien tener esta edad para no enloquecer»

El dúo formado por María «Mery» Bas y Lorenzo Giner, Mark Dasousa, transmite mucha paz, a pesar de que lo que hicieron con su canción «Zorra» fue dar guerra hasta ganar el Benidorm Fest 2024, y viajar a Malmö para representar a España en Eurovisión. Un año después, le han entregado el testigo a Melody, pero siguen incombustibles. Esta semana presentarán oficialmente su nuevo tema, «Venenosa», en el que colabora Mónica Naranjo..

Nebulossa es la demostración de que de Eurovisión también se sale.

Mark Dasousa: Se puede salir.

Mery Bass: Exactamente.

Alguna vez pensaron, «después de esto paramos».

Mark: No lo hemos pensado.

Mery: Nos va la marcha, pero le he dicho: Oye, ¿nos podríamos tomar aunque fuesen dos o tres días de relax? Pero da igual, porque aunque nos vayamos a algún sitio a descansar un poco, siempre estamos con la mente trabajando.

Mark: Sí, estamos enfocados en esto, es un momento que también hay que aprovechar. Y también estamos creativos, vienen ideas, tenemos un público que nos responde... Artísticamente eso te da mucho juego y no te deja parar. Es que son muchos años haciendo música sin una vuelta del público tan directa y eso te nutre y te hace seguir.

Imaginen que todo esto les pasa hace 20 años.

Mery: Creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Evidentemente, cuando se es más joven se tiene más energía, pero en nuestro caso veo que tenemos energía y ganas para cualquier cosa.

Mark: Es interesante lo que planteas. A mí me has hecho pensar. Llevo años en el mundo de la producción. Con 20 años menos, ¿cómo hubiera entendido esto? Si me hubiese convertido en un gilipollas absoluto, que de repente tiene éxito y se cree que es alguien. Dándose importancia. A nivel de salud mental nos ha venido muy bien tener esta edad para no enloquecer.

Mery: Además, estamos demostrando también al mundo que no por tener 40, 50, 60 años, no puedes cumplir tus sueños. Es nuestra reivindicación.

Mark: 50 años y al desguace, pues no.

Mery: Recuerdo que mis clientas me decían: Oye, ¿no te ha pillado esto un poco mayorcita? Y yo decía: pero y por qué. No volvería atrás.

Cómo ha sido el camino desde el primer single hasta ahora.

Mery: La idea es ir evolucionando y, en este caso, nosotros estamos abiertos a cambiar, si tenemos que cambiar, pero no por el hecho de que con eso vamos a vender más, sino por hacer lo que nos gusta.

Mark: Personalmente soy bastante esponja. Me gusta escuchar todo tipo de música. Tengo mis preferencias musicales, igual que las tiene ella, pero todas las cosas que están haciendo la gente más joven y todo lo urbano, que en principio no está dentro de nuestras referencias musicales, nos llega. Y lo podemos compartir más o menos en cuanto al mensaje, porque hay un salto generacional importante, obviamente. Pero sí que es interesante y nos dejamos llevar. Si tenemos que explorar esos caminos, los exploraremos y si no, pues seguiremos haciendo como hicimos en el primer disco. Vamos a hacer esto porque nos gusta, si funciona o no...

Mery: de hecho estamos pensando en hacer una canción con un rapero.

Hemos visto interesantísimas versiones de «Zorra», en las que la letra cobra casi más sentido.

Mark: Esto también era un enfoque que nosotros teníamos desde el principio, hacer música o intentar que la gente se divierta en los conciertos o que haya un ambiente. Que el mensaje que llega, que ya es suficientemente duro, matizarlo un poco con ‘esto puedo bailarlo’. Cuando bailas una cosa y te están dando el mensaje, igual no te están ni enterando del todo, pero te está llegando. Al final lo que pretendíamos era eso. Sí que esta mañana hemos oído una versión, que yo no la había oído hasta ahora, que la verdad que cogía mucho más peso la letra. Nosotros queríamos quitarle ese peso porque creo que la ironía es necesaria. Vivir siempre en el drama, aunque hay cosas muy dramáticas que pasan en el mundo, tampoco es bueno a nivel de salud mental.

Mery: Hay que relativizar un poco las cosas.

Vais al Festival Horteralia y presentareis nuevo single, «Venenosa», colaboración con Mónica Naranjo. ¿De qué habla?

Mery: Es retratar a una mujer que está atrapada en una relación tóxica. La gente muchas veces dependemos de esas emociones que no sabemos cómo gestionarlas. Aquí estamos ironizando otra vez con la letra y estamos queriendo transmitir también a la gente que hay que tener fuerza y coraje, a veces, para salir de una relación que te está haciendo daño. También hablamos un poco de esa coraza de autodefensa, de ese hedonismo al que a veces abocamos para esa relación que necesitas salir y divertirte un poco.

Mark: No tomas perspectiva, estás metido ahí dentro y no sabes realmente... Bueno, lo sabes, pero no te atreves a dar el paso. Y aquí, en este caso, con el vídeo que refuerza también este toque irónico que le damos, con algunas frases como ‘querías alguien dócil, pero siento decepcionarte, soy la mantis religiosa que luego devora a su amante’. Era un poco jugar con todo eso, quitarle un poco ese peso.

Mer: Ese peso, que es muy grave, realmente nos han llegado muchos relatos de gente que lo está pasando y lo ha pasado muy mal.

Gracias a «Zorra» la gente os cuenta más cosas.

Mery: Totalmente. De hecho, el otro día nos llegó el mensaje de una persona que estaba cuidada por una enfermera, que fue la que nos escribió, que la habían tirado de no sé qué planta.

Mark: El marido la había lanzado por el balcón y la había dejado tetrapléjica. Y esa mujer escuchaba nuestra canción y se le iluminaba la cara, escuchaba el estribillo de «Estoy en un buen momento»... Es muy fuerte esto. Y que te llegue el mensaje así y le pueda beneficiar a una persona que está en esa situación dura, irrereversible, te deja el poder que tiene la música. «Venenosa» recopila un poco todas estas experiencias de personas que nos han llegado.

¿Cómo surgió la colaboración con Mónica Naranjo?

Mery: Hubo un encuentro en el Wizink, y la verdad es que fue amor a primera vista. Y ella nos comentó: ‘Tenemos que hacer algo’, pero se quedó ahí. Y un día en el estudio, cuando estábamos produciendo la canción, estábamos hablando: ¿Con quién haríamos esta canción?

Mark:Dijimos: ‘Esto le encaja a Mónica’.

Mery: Mónica es la voz de nuestro país. Es una mujer que tiene una trayectoria, historia, y tiene mucho carisma. Es una mujer que la canción le venía como anillo al dedo. Y de hecho, cuando le pasé la letra, se emocionó mucho. Cuando le pasamos la maqueta, estaba súper emocionada. Nos dijo: ‘Oye, es que me habéis hecho volver a mis principios’. Claro, también a lo mejor por el estilo de la canción. Pero sobre todo que ella podía haber grabado en Barcelona, habernos enviado las pistas y ya está. Y se ha involucrado mucho, se vino una semana allí en Ondara, estuvo grabando en el estudio, luego estuvimos rodando el videoclip, o sea que ha sido fantástico.

Mar: Sí, ha fluido todo. A pesar de que ella ahora está en Estados Unidos con su gira y todo eso, que nos ha distanciado ahora un poco en la promo, está pendiente.

Pudisteis hablar con Melody tras ganar el Benidorm Fest?

Mery: No la conocemos, porque ella también lleva una agenda, también es madre. Saludé a su padre y vi a su bebé y Y la verdad es que con ella no hemos tenido oportunidad de conocerla.

Mark: También este año hubo algunos cambios en el Benidorm Fest. Nosotros tuvimos la suerte de poder cantar «Zorra» en la final, que en años anteriores no se planteaba así, Los artistas que ganaban no accedían a la final a cantar, ese año se hizo. El año pasado a nosotros Blanca Paloma sí que nos entregó el premio y nos dirigió unas palabras, pero nosotros este año no hubo opción. Le dimos el premio y enseguida ya se tenía que ir a otro lado. Y luego ya nosotros nos fuimos, se fue al Palace, como fuimos nosotros el año pasado.

Que da más miedo de Eurovisión.

Mark: nada. Y en nuestro caso, que se hizo en Malmö, los suecos, además querían dejarle claro al mundo que eran los ganadores por séptima vez de Eurovisión. Había un despliegue de medios espectacular. Hay un detalle en la producción de todo el evento, que para mí es una tontería, pero que te indica un poco cómo es todo. Cuando íbamos a hacer los ensayos siempre le ponían el iner detrás que ella no tenía acceso, entonces se empapaba de todo lo que pasaba en el escenario antes de subir, a unos volúmenes Entonces, decidí quitarle el auricular y dejárselo desconectado sin decir nada a los técnicos. Cuando llegamos al escenario, apareció un tipo que conectó el iner, digo: ¿Cómo se ha enterado este tío que yo en la otra habitación? Y ya en cada prueba había una persona sólo para eso. Esto es muy loco. Había una persona que te traía el agua, otra persona con una cesta, con los colores. Aquí en España, con tres ensayos vamos sobradísimos. Allí no, allí eran diez veces.

Es importante la actitud con la que vas.

Mark: Claro, sabíamos que teníamos muy difícil ganar por nuestra propuesta, porque era complicada. Allí hay otros parámetros donde nosotros quizás no entramos. Pero lo que nos preocupaba era si la gente nos cantaba la canción. Esa era nuestra victoria real. Más allá de que ojalá hubiéramos podido quedar en una posición donde toda España se llenara de orgullo, pero eso tampoco dependía de nosotros.

Qué dirían a Melody en una carta de ganador a ganador.

Mery: Sobre todo, lo de disfrutar es importante, porque siempre tenemos la mente como muy ocupada y enfocada en el trabajo. Darlo todo como sabe ella y que no es importante la posición al final. Porque en la vida enseñamos a nuestros hijos que lo importante es participar, pero luego, al final, mientes. Tienes que disfrutar porque es una ocasión que no volverá. Yo aún no me creo que haya estado allí. Veo fotos o vídeos y digo, ‘jolines, hemos estado en Eurovisión’. No nos lo hemos creído como tal.

Mark: Realmente no hemos ido con miedo. Teníamos muy claro a lo que íbamos. Creo que Melody tiene también esa actitud. Ella tiene claro que va a ganar. Y creo que es igual de válido que creer que no vas a ganar y tomártelo con la filosofía que te lo tienes que tomar. Yo lo que sí que le aconsejaría es, si no ganas, no es ningún problema realmente. Siéntete orgullosa de tu actuación ahí esa noche.

¿Cómo se hace una canción para ganar Eurovisión?

Mery: Las cosas cuando se hacen con mucho amor, siempre pasa algo. Es muy importante, porque luego está que tú sepas componer una canción, tus herramientas. Nosotros muchas veces hacemos canciones y canciones y como churros, podríamos decir, pero realmente cuando algo lo haces con un sentimiento, es cuando realmente pasa algo.

Mark: Sí, además «Zorra», existía tres cuatro años antes del Benidorm Fest. No era una cosa que se pensó para esto. Nosotros no nos sentimos capacitados de hacer una canción para esto y que esto funcione. Igual hay gente que sí que tiene ese talento. Nosotros componemos desde lo que nos sale y si a la gente le gusta, pues tenemos esa suerte.