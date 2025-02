¿Una canción creada por la IA?: el ganador de Eurovisión 2015 se postula para representar de nuevo a Suecia con polémica

Måns Zelmerlöw, ganador de Eurovisión en 2015 con el éxito "Heroes", ha decidido intentar de nuevo representar a Suecia en el certamen. El cantante, de 38 años, ha logrado llegar a la final del Melodifestivalen 2025, la tradicional preselección sueca, con su nuevo tema "Revolution". Sin embargo, la canción ha causado controversia en las redes sociales, ya que varios usuarios la han acusado de haber sido creada por inteligencia artificial (IA), lo que, de ser cierto, podría suponer un problema para su participación en el festival, ya que la Unión Europea de Radiodifusión exige que la creatividad provenga de los humanos.

La sospecha sobre el origen de "Revolution" ha aumentado después de que algunos análisis de IA apuntaran a que gran parte de la letra podría haber sido generada por un software. Por ejemplo, el detector Smodin indicó que el 100% de la canción era artificial, mientras que otros analizadores, como Copyleaks, sugirieron que la letra era completamente humana. A pesar de estas discrepancias, el debate ha dado mucho de qué hablar en foros como Reddit y X, donde la simplicidad de la letra también ha sido objeto de críticas. En 2023, la UER señaló que estaba evaluando cómo regular el uso de la inteligencia artificial en las composiciones de los participantes, lo que añade más incertidumbre al futuro de "Revolution" en Eurovisión.

Måns Zelmerlöw no está solo en su intento de regresar al certamen. Otros dos exrepresentantes suecos también han sido seleccionados para participar en el Melodifestivalen 2025. John Lundvik, quien representó a Suecia en 2019 con "Too Late for Love" y obtuvo un destacado quinto puesto, competirá con la canción "Voice of the Silence". Además, el grupo Arvingarna, conocidos por su victoria en 1993 con "Eloise", también buscarán un nuevo pase a Eurovisión con su tema "Ring Baby Ring".

El Melodifestivalen 2025, que ya ha arrancado esta última semana de febrero, promete una gran competencia entre artistas consolidados y nuevos talentos. Zelmerlöw, por su parte, busca igualar el éxito de Loreen, quien ganó el certamen en 2012 y 2023, lo que le ha convertido en uno de los artistas más queridos en Suecia. A medida que el 8 de marzo se acerque, cuando se celebrará la gran final, la pregunta de si "Revolution" podrá representar a Suecia o será descalificada por su posible origen artificial seguirá siendo un tema candente.