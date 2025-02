Melody, ovacionada en Sevilla: coge fuerzas para Eurovisión 2025

Hace unas horas, publicábamos en LA RAZÓN una noticia en la que la artista musical española Alaska se pronunciaba sobre la presencia de Melody en el próximo festival de Eurovisión 2025. Unas horas más tarde, el programa 'D Corazón' de Televisión Española emitía unas imágenes sobre el espectacular y emotivo recibimiento de la ciudad de Sevilla a la cantante nacida en Dos Hermanas (Sevilla).

Tras su victoria en el Benidorm Fest 2025, gracias a su canción 'Esa diva', Melody ha sido recibida con todos los honores por el Ayuntamiento de Sevilla. De hecho, su alcalde, José Luis Sanz, le entregó un ramo de flores como agradecimiento por su visita y querer celebrar con su ciudad este nuevo triunfo en su larga trayectoria profesional.

Sevilla arropa a Melody

Este evento, promovido por los estamentos de la localidad andaluza, congregó a un buen número de personas que querían ver a la cantante y arropar a Melody para que coja fuerzas renovadas para esta gran aventura. "Mi tierra no defrauda. Son muchos años en la profesión y ver a mi gente tan entregada es una auténtica maravilla", explicó la artista tras coger el micro al salir al balcón.

Además, la cantante aprovechó este momento para realizar un pequeño discurso para todas las personas allí presentes: "Para mí es un orgullo total estar aquí con vosotros, que estéis aquí dándome este calor. Me tengo que contener para no llorar porque es tan emocionante estar aquí en mi tierra y recibir el cariño que estoy recibiendo...No hay premio que pueda superar el amor que me estáis dando".

Por último, Melody concluyó: "Que sepáis que os agradezco muchísimo el apoyo que he tenido en el Benidorm Fest. Estamos preparando algo muy bueno, por y para ustedes porque os lo merecéis. Hoy el mensaje es que somos divas todas y todos. Sevilla, os quiero muchísimo, nos vemos en Eurovisión, a seguir cantando y disfrutando del arte, que eso no lo puede parar nadie'. Tras terminar sus palabras, comenzó a cantar 'Esa diva' apoyada por los coros de las personas que quisieron pasar este rato allí con ella.