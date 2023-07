Miriam Rodríguez, ganadora de la décima edición de ‘Tu cara me suena’

La décima edición de ‘Tu cara me suena’cerró el telón este viernes en Antena 3. El talent show más visto de la televisión coronó a su nueva ganadora, elegida por el público: Miriam Rodríguez. La cantante entra en el salón de la fama del formato de Antena 3 como la décima ganadora del programa.

Miriam Rodríguez tuvo que imitar a Lady Gaga en la última noche de ‘Tu cara me suena’. La cantante interpretó el tema ‘Always remember us this way’ y consiguió la ovación del público y del jurado.

La final se dividió en partes: los cinco finalistas llegaban en igualdad de condiciones a la última gala de la edición. Alfred García, Andrea Guasch, Jadel, Merche y Miriam Rodríguez lo dieron todo en sus últimas imitaciones. Tras su puesta en escena, llegaba el turno de elegir al quinto y al cuarto clasificado de la décima edición. Alfred García (en quinta posición) y Jadel (en cuarto lugar), quedaban fuera de la última votación.

Tras la actuaciones de algunos invitados a la gran final, llegaba el momento de anunciar cómo quedaba la clasicación final. En tercer lugar, Merche se metió al público en el bolsillo hasta el último momento. En segundo lugar, Andrea Guasch rozó la victoria. Miriam Rodríguez, con un 35% de los votos, se alzaba con el triunfo de ‘Tu cara me suena’.

Líder absoluto de los viernes

‘Tu cara me suena’ volvió a arrasar este viernes en Antena 3 con su gran final. Con un espectacular 23,4% de share, 4.813.000 espectadores únicos y 1.894.000 seguidores de media; el formato fue líder absoluto de la noche del viernes, siendo el programa de entretenimiento más visto del día en toda la televisión. Cabe destacar además que fue líder en Target Comercial y superó a su principal rival en +18,4 puntos.

El programa de Antena 3cierra otra edición triunfando en audiencias. El talent show ha arrasado una temporada más, logrando en su décima edición un 19,1% de cuota de pantalla, 5.122.000 espectadores únicos y 1.787.0000 espectadores medios. El programa ha sido líder absoluto en todas sus galas en la noche de los viernes.

Un talent show de éxito internacional

‘Tu cara me suena’ es el formato español que más ha viajado por todo el mundo, lo que puso a España en el punto de vista del mercado internacional del entretenimiento como ya hiciese Atresmedia con la ficción.

Desde que ‘Tu cara me suena’ pusiese un pie en nuestra televisión, la producción llamó mucho la atención a nivel internacional. Tal fue la aceptación que es el formato español que más ha viajado por todo el mundo: más de 40 países han versionado el programa con excelentes resultados de audiencia y numerosas ediciones en muchos destinos.

El entretenimiento a lo grande, en Antena 3

‘Tu cara me suena’ forma parte de la familia de grandes formatos de entretenimiento de Atresmedia Televisión. El grupo continúa su apuesta por los títulos que triunfan a nivel internacional y que han visto la luz en Antena 3, como ‘La Voz’, ‘La ruleta de la suerte’, ‘¿Quién quiere ser millonario?’, ‘Pasapalabra’, ‘Mask Singer: adivina quién canta’ o ‘Atrapa un millón’.

El entretenimiento juega un papel muy importante en Antena 3 de manera diaria. ‘El Hormiguero 3.0’ se ha consolidado este año como el formato diario de mayor éxito de nuestra televisión y, tras finalizar su anterior temporada, se coronaba por séptimo año consecutivo como el programa líder de su franja.