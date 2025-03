Måns Zelmerlöw, ganador de Eurovisión 2015, acusado de maltrato y abuso de drogas por su exmujer

El cantante sueco Måns Zelmerlöw, conocido por su victoria en Eurovisión 2015 con la canción "Heroes", se encuentra en el centro de la polémica tras las graves acusaciones de su exesposa, la actriz Ciara Janson. La intérprete británica ha roto su silencio a través de un comunicado en redes sociales en el que expone detalles sobre su matrimonio y el motivo de su reciente divorcio.

En su declaración, Ciara Janson afirma haber mantenido silencio durante años, pero asegura que ya no puede seguir protegiendo a su exmarido. "He guardado silencio y protegido a mi exmarido durante demasiado tiempo", comienza su mensaje. Explica que, aunque intentó llevar el proceso de divorcio de manera privada, la exposición mediática la ha obligado a hablar públicamente. La actriz ha denunciado que el cantante la sometió a maltrato físico y emocional, además de acusarlo de abuso de drogas e infidelidades reiteradas. "No puedo permitir que mi familia siga viviendo en un entorno hostil y expuesta al abuso de drogas, al maltrato emocional y físico, y a unas infidelidades interminables", ha declarado en su comunicado.

Janson también ha subrayado que su prioridad absoluta son sus hijos y que hará todo lo posible por protegerlos. Además, ha animado a otras personas que puedan estar en situaciones similares a buscar ayuda y apoyo, y deseó a Zelmerlöw que encuentre la asistencia que necesita.

Reacción de Måns Zelmerlöw

Hasta el momento, el cantante no ha hecho declaraciones públicas sobre las acusaciones, pero el diario sueco 'Aftonbladet' ha informado que ha contratado a una abogada para enfrentar lo que su defensa considera "acusaciones extremadamente graves". El escándalo llega en un momento delicado para Zelmerlöw, quien recientemente ha sido criticado por su reacción tras quedar en segundo lugar en el Melodifestivalen 2025, la preselección sueca para Eurovisión. Su comportamiento tras la derrota ha generado polémica, pues ha sido acusado de reaccionar con malas formas y, según medios suecos, de protagonizar un episodio de furia tras conocer los resultados.

El divorcio de la pareja se produce tras casi nueve años de relación y seis de matrimonio. Måns Zelmerlöw y Ciara Janson comenzaron su romance en 2016, se casaron en 2019 y tienen dos hijos en común. Por otra parte, el comunicado de Ciara Janson ha generado una gran repercusión en redes sociales, donde muchos seguidores han expresado su apoyo a la actriz. Sin embargo, también ha habido quienes han salido en defensa de Zelmerlöw, argumentando que hasta la fecha no se han presentado pruebas concretas que respalden las acusaciones. Por ahora, la polémica sigue abierta, mientras se espera que Måns Zelmerlöw haga alguna declaración oficial sobre el tema en las próximas horas.