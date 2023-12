Movistar Plus retira ocho canales de su parrilla

Los usuarios de Movistar Plus se enfrentan a cambios sorprendentes cada día. Siendo la plataforma con el mayor número de suscripciones, canales y catálogo, es comprensible que de vez en cuando se realicen ajustes en sus planes que impacten directamente a los usuarios. La más reciente reestructuración ha afectado a ocho canales del servicio, los cuales han salido de la parrilla, generando incertidumbre sobre si regresarán o desaparecerán definitivamente de Movistar Plus.

Estos canales no pertenecen a la categoría de series o películas, sino que son canales deportivos, en concreto, todos dedicados a la Fórmula 1 en Movistar Plus. Durante varios años, las carreras de Fórmula 1 se han transmitido en nuestro país a través de DAZN. Gracias a un acuerdo con Movistar, los usuarios podían verlas en ocho canales disponibles para ello, que abarcaban desde uno en 4K hasta un canal de 24 horas con carreras anteriores, reportajes y demás contenido relacionado con este deporte, que cuenta con un gran número de seguidores en España.

Dado que no hay un comunicado oficial hasta el momento, también es posible que Movistar Plus haya optado por retirar los canales debido al cierre de la temporada 2023. Vale la pena recordar que este año Max Verstappen volvió a ganar, con Fernando Alonso terminando en cuarto lugar en el Mundial de pilotos. La nueva temporada no comenzará hasta marzo de 2024, por lo que Movistar Plus podría haber decidido retirar los canales hasta el inicio de las nuevas carreras.

En cualquier caso, la situación actual solo se basa en la exclusividad de DAZN, y solo el tiempo dirá si Movistar logra un nuevo acuerdo con la plataforma para seguir transmitiendo un deporte que ya está firmemente arraigado entre los aficionados en España.