Prime Video cancela una de las series que más impacto generó en 2021

"Cruel Summer", a pesar de su impactante inicio y la atracción de millones de seguidores en 2021, ha sido cancelada después de su segunda temporada. Este brutal desenlace sorprende a una serie que, en su apogeo, prometía una larga y exitosa trayectoria en la televisión.

En abril de 2021, la serie hizo su debut, conquistando rápidamente a la audiencia. La primera entrega, protagonizada por Chiara Aurelia y Olivia Holt, sumergió a los espectadores en una trama de secuestro y traición. Ambas temporadas, compuestas por diez episodios cada una, están actualmente disponibles en Prime Video.

A pesar del éxito inicial, la renovación para una segunda temporada se anunció de inmediato. Este nueva entrega, lanzado en 2023, presentó a Isabella LaRue y Megan Landry como nuevos personajes, explorando una trama intrigante centrada en un misterioso asesinato. Sin embargo, la continuación no logró emular el impacto de su predecesora. La dinámica entre Megan e Isabella fue considerada forzada y poco convincente por críticos y público. El elenco, que también incluyó a Griffin Gluck, KaDee Strickland, Lisa Yamada, Sean Blakemore, y con participaciones recurrentes de Paul Adelstein y Braeden De La Garza, no pudo salvar la recepción de la serie.

La decisión de Freeform, la cadena de cable de Disney en Estados Unidos, de no continuar con más episodios fue influenciada significativamente por la disminución en la recepción de la serie. A pesar del interés de los ejecutivos en continuar tanto con "Cruel Summer" como con "Good Trouble" (otra serie cancelada que emitirá su quinta temporada el 2 de enero), las críticas negativas y los costos de producción no justificaron la renovación, según informó The Hollywood Reporter.

La cancelación de "Cruel Summer" refleja una tendencia en la industria televisiva, donde incluso las series con comienzos exitosos pueden enfrentar un final abrupto si no logran mantener el interés de su audiencia. Ambas temporadas de este título están disponibles para su visualización en el catálogo de Prime Video.