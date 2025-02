Muere el actor Peter Navy Tuiasosopo ("Street Figther", "NCIS"), a los 61 años

El actor y exjugador de fútbol americano PeterNavy Tuiasosopo falleció el pasado 10 de febrero de 2025 a los 61 años en Phoenix, Arizona, debido a complicaciones cardíacas. Su hijo, Manoah Peter Tuiasosopo, compartió la noticia en redes sociales, destacando que su padre vivió una vida plena y dejó un impacto duradero en su familia y seguidores137. La familia agradeció el apoyo recibido y anunció que próximamente compartirán detalles sobre su despedida.

Nacido el 24 de mayo de 1963 en San Pedro, California, en una familia de origen samoano, Tuiasosopo tuvo una carrera multifacética. Antes de dedicarse a la actuación, jugó fútbol americano profesional como centro para los St. Louis Cardinals y Los Angeles Rams durante las temporadas de 1987 y 1988. Su padre, Manavaalofa Petelo "Sgt. Pete" Tuiasosopo, sirvió 27 años en el Ejército de los Estados Unidos, mientras que su madre, Silaulala "Sheila" Lealoa Alofaituli, trabajó como enfermera registrada durante 30 años.

En 1991 debutó en el cine con la comedia deportiva "Necessary Roughness", donde interpretó a Manumana "el Delgado". Su papel más recordado fue el de E. Honda en la película "Street Fighter" (1994), basada en el popular videojuego, donde compartió pantalla con Jean-Claude Van Damme y Raúl Juliá. También tuvo participaciones destacadas en películas como "The Fast and the Furious" (2001), como guardaespaldas, "Austin Powers: Goldmember", "The Scorpion King", como guardia nocturno, y "BASEketball". En televisión, apareció en series como "NCIS", "Magnum P.I"., "New Girl" (como "Big Bob") y "Kickin' It", donde dio vida al conserje y ex luchador de sumo Yoshi Nakamura.

Con más de 40 proyectos en cine y televisión, Peter Navy Tuiasosopo se consolidó como uno de los actores polinesios más destacados, dejando un legado que combina deporte y entretenimiento.