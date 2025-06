La influencer Mar Lucas abre la puerta a participar en el 'Benidorm Fest 2026'

Mar Lucas cumplirá 23 años este próximo mes de septiembre y la influencer nacida en Sitges vería con buenos ojos dar un paso más en su carrera musical gracias a la gran oportunidad que supone participar en el 'Benidorm Fest', el certamen musical nacional que otorga el privilegio de representar a España en el Festival de Eurovisión, que en 2026 se celebrará en Austria aunque se desconoce en qué ciudad. En una entrevista a 'El Periódico', la joven barcelonesa se ha sincerado sobre su futuro dentro de la música, abriendo las puertas a participar en el Benidorm Fest el próximo año.

Una oportunidad para llegar a más personas

Mar Lucas atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su carrera musical, y no oculta su entusiasmo por todo lo que está por venir. Desde que retomó su vínculo con la música a los 18 años, su trayectoria ha estado marcada por un crecimiento constante y colaboraciones con artistas como Juan Magán, Lérica, Polo Nández o Cali y el Dandee. "De colaboraciones no me puedo quejar para nada. Es una barbaridad lo de los artistas que realmente creen en mí. Y cada vez más. Estoy viviendo un sueño, literalmente", confiesa la influencer, que ya se consolida como una artista emergente a tener en cuenta. Para ella, la música ha sido mucho más que una vocación: "Me ha salvado literalmente y me da una razón para todos los días despertarme con una sonrisa". Con esa pasión, Mar no cierra la puerta a retos futuros y se muestra abierta a participar en el 'Benidorm Fest 2026'. "Me parece una oportunidad muy grande participar allí y que más gente me descubra", afirma, dejando claro que su objetivo es seguir creciendo: "Obviamente, todo lo que sea que más gente conozca mi música, para mí siempre es una oportunidad", espetaba la joven en la entrevista al compañero Ricky García de 'El Periódico'.

El 'Benidorm Fest' 2026 será la quinta edición del certamen organizado por RTVE para seleccionar al representante de España en el Festival de Eurovisión 2026. Podrán participar autores, compositores e intérpretes mayores de 16 años con nacionalidad o residencia permanente en España. Las canciones deberán ser originales e inéditas, no pudiendo haber sido difundidas antes del 1 de septiembre de 2025. La duración debe estar entre 2:30 y 3 minutos, incluir letra en castellano o lenguas cooficiales (con un máximo del 40% en idiomas extranjeros) y cumplir con requisitos técnicos, éticos y de calidad. Quedan excluidas las propuestas con contenido ofensivo, político, publicitario o ya comprometidas con otro país. Las interpretaciones serán en directo, sin instrumentos ni efectos vocales. El proceso de selección consta de cuatro fases: inscripción, valoración de propuestas, semifinales y final. Las inscripciones estarán abiertas del 5 de junio al 24 de septiembre de 2025, ya sea vía formulario web o por invitación directa de RTVE. Un jurado seleccionará hasta 16 propuestas más 6 suplentes. Las galas serán emitidas en directo y el sistema de votación será mixto: 50% jurado profesional y 50% público (25% televoto + 25% jurado demoscópico). RTVE podrá descalificar a quienes incumplan las bases, y los participantes deberán aceptar compromisos de promoción y cesión de derechos de imagen, voz y canción a RTVE y a la UER.