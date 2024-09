El nieto de Julián Muñoz desata la polémica tras su paso por “De Viernes”

Apenas 24 horas después de despedir a su abuelo, Julián Muñoz, quien murió a los 76 años a causa de un cáncer, Fran Redondo se sentó en el plató de "De Viernes", el programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. El especial, que incluía una entrevista póstuma con el ex alcalde de Marbella, buscaba profundizar en los últimos momentos de Muñoz, así como en su controvertido legado. Sin embargo, la participación de su nieto ha generado una ola de críticas en redes sociales.

Durante su intervención, Fran Redondo habló sobre cómo la familia ha afrontado estos difíciles días tras la muerte de Julián Muñoz. Describió cómo fue su despedida: "Estábamos todos a su alrededor, se fue tranquilo y en paz", relató con emoción. Además, aprovechó el espacio para defender a su abuelo, destacando que, aunque Muñoz "no supo querer bien en su momento", nunca tuvo malas intenciones hacia nadie. No obstante, una de sus declaraciones que más revuelo causó fue cuando afirmó que nunca le había pedido explicaciones a su abuelo por su polémico pasado: "Me importan bien poco", aseguró con firmeza.

La presencia de Redondo en "De Viernes", a tan solo un día del fallecimiento de Julián Muñoz, no ha sido bien recibida por muchos espectadores. Numerosos comentarios en redes sociales critican que se haya prestado a aparecer en televisión tan rápidamente, lo que consideran una falta de respeto o una maniobra para limpiar la imagen de su abuelo. Además, algunos se mostraron escépticos sobre la relevancia de su participación, dado que gran parte del programa giraba en torno a temas que él apenas vivió, como el caso Malaya o la relación de Muñoz con Isabel Pantoja.

El joven ha sido blanco de especulaciones sobre su futuro en los medios, con algunos usuarios de Twitter sugiriendo que su participación en programas de telerrealidad como "Supervivientes" sería el siguiente paso. Comentarios como "ya tenemos el primer concursante de la próxima edición" o "lo poco que dura un luto" reflejan el descontento generalizado. A pesar de las críticas, Redondo se mantuvo sereno durante toda la entrevista, destacando la figura de su abuelo y cómo, a pesar de los errores del pasado, la familia lo recuerda con cariño.