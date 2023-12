Pedro Piqueras habla sobre su salida de Mediaset en 'Viajando con Chester': ''Hay que saber irse''

‘Viajando con Chester’, el espacio presentado por Risto Mejide, emitió su último episodio producido por La Fábrica de la Tele, contando con la presencia del presentador de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras; y de la cantante andaluza, Malú. El periodista albaceteño acaparó la atención ya que a finales de este mismo mes dejará de presentar Informativos tras 17 años al frente para dar paso a su jubilación.

‘’¿Te vas o te echan?’’, comenzaba diciendo el presentador de Mediaset a su invitado. ‘’Me voy. Y conforme se acerca el día, lamentando no tener una edad más joven para seguir. Yo llevo pensando en irme y lo hice público en alguna entrevista desde hace dos años. Hay que saber irse también, y hay que irse en un momento en el que puedas hacer cosas distintas’’, confesaba con sinceridad.

‘’Me apetece hacer cosas que no había hecho nunca. Cuando se trabaja tanto tiempo saliendo a las 10 de la noche olvídate de tomar unas cañas, olvídate de ir al teatro a ver a algún amigo. Ahora sí que pienso que debería hacerlas’’, continuaba diciendo para, acto seguido, confesar cuando tuvo lugar el acuerdo de su jubilación.

‘’Le llevaba dando muchas vueltas y era difícil escoger el momento. Lo pensé al final de la pandemia pero estalló la guerra de Ucrania y dices no es el momento de irse’’, desvelaba para afirmar que tenía que buscar el momento exacto para marcharse sin dejar nada abierto.

‘’Tenía que encontrar el momento oportuno para irme. Firmé mi salida en primavera pero venían las elecciones generales anticipadas. Firmé para final de año, quedaba la investidura. No sabía si de Feijóo o de Sánchez. Al final ha sido de Sánchez. Y ya no me siento con el compromiso de irme con las cosas inacabadas’’, concluía.

En enero de 2024, el mítico presentador ya no acompañará a los espectadores en sus casas, pasando el testigo a Carlos Franganillo quien será el que lleve la voz cantante en los Informativos nocturnos. Es por ello que también ha tenido palabras para su sucesor. "Creo que es una buena elección, yo estoy muy contento. Franganillo y yo somos dos personas que entendemos el periodismo de un modo muy parecido. Yo siempre veía en él al tipo que me gustaría que me sucediera, porque además lo veía como muy parecido a mi ideal, a su edad, de cómo hacer las cosas", decía sobre Franganillo.