Peleas, drogas y robos: así es el día a día en el centro de menores de Hortaleza

La madrugada del pasado 31 de agosto, las autoridades detenían en el distrito madrileño de Hortaleza a un joven de 17 años que residía en un centro de menores de la zona. El arresto tenía lugar después de que el detenido agrediera sexualmente a una menor de 14 años en un parque cercano a las instalaciones.

Durante la tarde de ayer, más de 300 personas se congregaron en una manifestación no autorizada en Hortaleza para mostrar su indignación ante el que es, sin lugar a dudas, uno de los ejes más importantes del debate político actual. Además, la Comunidad de Madrid ya ha confirmado la puesta en marcha de la repatriación de otros 46 menores de este mismo centro.

Trabajar en el centro, una pesadilla a diario

Como no es lo mismo narrar los hechos desde fuera que vivirlos desde dentro, el equipo de 'La mirada crítica' ha querido conocer el testimonio de María, una antigua trabajadora del centro. Su experiencia se puede resumir en una sola palabra: "horrorosa". Las peleas, los robos y el consumo de drogas eran solo algunas de las muchas pautas que marcaban la hoja de ruta del día de los internos.

"Desde el primer día te enfrentas a esos problemas. No eres consciente de lo que estás viviendo, de la inseguridad y la violencia que hay, hasta que sales y lo cuentas", relata María. En relación a la drogadicción dentro de las instalaciones, la extrabajadora cuenta que la más común era el disolvente, ya que era la más barata y su uso estaba muy extendido tanto dentro como fuera del centro.

"A las chicas nos tenían que acompañar los guardias de seguridad a nuestras habitaciones para evitar incidentes o situaciones de acoso", continúa explicando al programa. Según ella, las peleas eran siempre el plato del día, en su mayor o menor intensidad. Recuerda dos episodios bastante turbios con apuñalamiento y baja de personal incluida, además de otra agresión sexual a una chica.