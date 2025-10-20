Jacob Elordi promete que la temporada 3 de ‘Euphoria’ será “inteligente, liberadora y visualmente espectacular”

Jacob Elordi ha vuelto a encender la expectación por la tercera temporada de ‘Euphoria’, una de las series más esperadas del panorama televisivo. En declaraciones durante la Academy Museum Gala de Los Ángeles, el actor australiano prometió que los nuevos episodios serán “liberadores, inteligentes y visualmente espectaculares”, adelantando que Sam Levinson, creador de la ficción, ha diseñado algo “increíblemente cinematográfico”.

“Ha sido increíble, una experiencia muy liberadora. He podido hacer algo completamente distinto a todo lo que había hecho antes”, confesó Elordi sobre su trabajo en el rodaje. Según el actor, Levinson ha apostado por una narrativa más arriesgada y experimental, manteniendo la esencia emocional y estética que convirtió a la serie en un fenómeno global desde su estreno en 2019.

Aun así, Elordi reconoció que no conoce el rumbo completo de la temporada, ya que cada intérprete ha trabajado por separado en tramas muy específicas: “Todo el mundo graba líneas argumentales diferentes. No sé qué hace nadie más. Yo tuve una historia muy singular”, explicó. “Es como si fueran archivos del FBI. Me encanta, porque podré ver la serie como un fan más, algo que nunca me había pasado antes”.

El actor también quiso desmentir un rumor viral que aseguraba que toda la temporada se había rodado en formato VistaVision: “No es cierto. No lo dije. Está rodada con distintos tipos de película y se ve preciosa”, aclaró con una sonrisa.

La tercera temporada de ‘Euphoria’ marcará el regreso del universo creado por Levinson tras un parón de más de tres años. Con Zendaya de nuevo al frente como Rue Bennett, la serie se enfrenta al desafío de mantener su estatus de culto y seguir explorando los límites de la juventud, la adicción y el deseo con la misma fuerza visual y emocional que la convirtió en una de las producciones más influyentes de la última década.

Mientras tanto, Elordi continúa inmerso en la promoción de su nuevo trabajo junto a Guillermo del Toro, donde interpreta al monstruo en la esperada adaptación de ‘Frankenstein’ para Netflix. “Ted Sarandos me dijo antes del rodaje que Del Toro era un genio amable, y tenía razón. Es el más amable de los genios”, reconoció el actor, que sigue consolidándose como una de las estrellas más versátiles de su generación.