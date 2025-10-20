Netflix desata la intriga con el tráiler de 'El cuco de cristal'

Un mes después de fijar la fecha de estreno, Netflix ha compartido el tráiler de su nuevo thriller con Itziar Ituño y Álex García, 'El cuco de cristal', basado en la novela homónima de Javier Castillo y que pretende seguir la ruta del éxito construida con 'La chica de la nieve'.

En poco menos de un minuto y con la premisa "un pueblo, once desapariciones, y una historia que desenterrar", el vídeo muestra a la protagonista, una médica interpretada por la actriz Catalina Sopelana, aún convaleciente tras someterse a un trasplante de corazón después de haber sufrido un infarto fulminante.

Su personaje siente la necesidad de conocer a su donante y ello le lleva a un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida del joven que le donó su corazón. La joven se adentra así en un lugar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé en un parque público.

El rodaje de la serie se realizó entre Extremadura y la Comunidad de Madrid y, además de la intérprete de 'Sky Rojo' o 'Entrevías', cuenta entre sus filas con rostros conocidos de la ficción española como Alex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Tomás del Estal y Alfons Nieto.

Los seis episodios de esta ficción producida por Atípica Films y basada en el libro del escritor malagueño publicado en febrero de 2023, estarán disponibles el 14 de noviembre. Asimismo, Jesús Mesas y Javier Andrés Roig son los encargados de esta adaptación a la pantalla que dirigen Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo.