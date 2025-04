Pilar Rubio gana "Maestros de la Costura Celebrity"

Siempre que Pilar Rubio se enfrenta a un nuevo reto televisivo o vital tiene las de ganar. Por eso nadie se extraña de que este miércoles ganara la primera edición de "Maestros de la Costura Celebrity". Gracias a su perseverancia y autoexigencia la presentadora y empresaria consiguió ganar el talent de costura producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, ante casi 2,3 millones de espectadores únicos.

“Ha sido una experiencia maravillosa, súper enriquecedora, sobre todo por mis compañeros y por lo que he aprendido”, destacó Pilar tras ganar el concurso, y reconoció que aunque en su momento tuvo nociones básicas, ahora y tras la experiencia en el programa: “Me gusta coser para mí, pero también sigo diseñando para mi línea de bañadores, de ropa deportiva… Así que seguiré con pequeños proyectos, pero que me llenen muchísimo”.

EN segundo lugar quedó Carmen Farala. Ante el jurado, sus seres queridos, sus compañeros, la modelo y presentadora Nieves Álvarez y la modelo Marta Aguilar, cada una confeccionó una propuesta que reflejaba su esencia. Pilar presentó un sofisticado vestido de tres piezas inspirado en la Alta Costura, que simula una mujer desvistiéndose (un cuerpo de tul, un cuerpo de red de cristales -la piel desnuda- y un vestido de raso que cae por esa piel). Además, de manera sobresaliente, puso en práctica las tres técnicas de costura aprendidas en el talent: el patronaje, el moulage y el cosido a mano. Carmen sorprendió con un vestido blanco con una atractiva pieza negra de silicona caliente, una fiel representación de su estilo único y sobrio. Con materiales sencillos reivindicó el lado más elegante del mundo drag.

Finalmente, los jueces se decantaron por el diseño de la presentadora. “Sobrepasa todo lo que hubiera imaginado: con mis familiares, mis compañeros y mi querida Carmen. Ella y yo habíamos dicho que, ganase una u otra, íbamos a estar igual de felices porque nos queremos mucho, nos respetamos y nos admiramos”, dijo Pilar tras ser proclamada vencedora, recibir el Maniquí de Cristal y donar el maletín con 50.000 euros a la ONG DEBRA Piel de Mariposa.

Cuando Rubio tuvo que explicar su diseño, "GALA: Desnudando el Alma", recurrió a la sencillez:: “Cuando nos quitamos el vestido de gala, lo que queda es nuestra verdadera esencia. La piel, a menudo adornada y embellecida, se convierte en el lienzo en el que reside nuestra historia. Ese brillo interno, ese reflejo de nuestra alma, es lo que realmente resplandece. Cada una de nosotras es un universo de emociones y experiencias, de sueños y aspiraciones. En esos momentos de intimidad, cuando el mundo se apaga y somos solamente nosotras, se revela la belleza auténtica, la que no necesita maquillaje ni estilismo para brillar, la que proviene de la confianza, la vulnerabilidad y el amor propio. Este diseño invita a las mujeres a celebrar su esencia, a conectar con su fortaleza interior, creando un camino hacia la autoaceptación y el empoderamiento. Al final, es esa luz interna que debemos hacer gala, porque, es el verdadero tesoro que llevamos dentro”.

El diseño RTVE

María Escoté destacó que era “espectacular”. “La estructura del vestido es perfecta, porque has cogido el cristal con una base de tul para poder montar y sujetar la tercera prenda, que es el vestido cayendo. Creo que han sido un acierto ambos materiales y las proporciones también están muy bien estudiadas y perfectamente aplicadas”, subrayó la jueza. “A mí me encanta. La mezcla de las dos texturas, de las dos telas… Me gusta mucho las proporciones, eso que has querido transmitir del desvestir, creo que está muy bien elaborado”, le dijo Nieves Álvarez.

Carmen Farala, un diseño “espectacular y extraordinario”

Carmen Farala apostó por un sofisticado vestido blanco, un color poco habitual en las alfombras rojas. “Quería presentar algo más sobrio, incluso un poco simple, porque yo también me considero una drag diferente. He querido utilizar esta pieza creada con silicona caliente, única. También es un reflejo de lo que he hecho toda mi vida: con tres duros hacer algo increíble”, explicó Carmen.