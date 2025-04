Piqueras regresa, pero no a Telecinco: "Estaba cansado de llegar a casa tarde"

Hay despedidas que parecen definitivas, hasta que la cámara vuelve a encenderse. Pedro Piqueras, voz y rostro de la información televisiva durante décadas, regresó este martes a la pantalla. No como presentador, ni como editor jefe. Esta vez, con un libro en la mano, un mensaje claro y unas ganas nuevas: las de contar historias desde otro ángulo. En “Espejo Público”, su antigua casa, fue recibido con afecto sincero, el que se reserva a quienes han dejado marca sin necesidad de levantar la voz.

“Me fui porque estaba cansado de llegar a casa tarde”, dijo sin adornos, con esa precisión que caracteriza su manera de hablar. Y tiene sentido: después de décadas entrando cada noche en los hogares españoles, el periodista necesitaba recuperar el suyo. Pero eso no significa que esté jubilado del todo. Piqueras no quiere retirarse, quiere transformarse. Y su próximo deseo tiene forma de documental. “Me gustaría hacerlos, producirlos y presentarlos, pero no salen rentables. Cuestan mucho y las empresas no están muy interesadas”, confesó, casi con resignación.

Esa frase encierra más de lo que parece. No solo habla de economía, también de la frágil salud del formato documental en las parrillas generalistas. Que alguien como Piqueras no encuentre apoyo para hacer periodismo de largo aliento es, cuando menos, preocupante. Aunque él no lo dice con queja, sino con lucidez: sabe que el negocio ha cambiado, y que ahora el espacio para contar con pausa hay que buscarlo en rincones menos transitados.

En su paso por el programa de Susanna Griso, se notó que no era un invitado más. Lo saludaron Vicente Vallés y Matías Prats, con quien compartió risas y complicidades. Matías le lanzó una broma marca de la casa: “Dijiste que te ibas a jubilar cuando lo hiciera yo”. El comentario desató sonrisas, pero también reveló el lugar que Piqueras ocupa en esa tribu pequeña de los presentadores longevos que saben despedirse a tiempo.

Durante la entrevista, hubo espacio para hablar de todo. Incluso del corazón. Gema López le agradeció la defensa que siempre ha hecho del periodismo rosa y él, lejos de marcar distancia, reivindicó su profesionalidad: “Se puede hacer prensa del corazón con dignidad. No hay temas menores, hay maneras de tratarlos”. En tiempos de trincheras mediáticas, esa frase suena como un puente.

Y si alguien aún dudaba del afecto que despierta Piqueras, basta con recordar cómo lo despidieron en su último informativo. Griso lo resumió con una imagen que vale más que cualquier titular: “Cuando le despidieron se formó un corrillo que ni Amancio Ortega en su cumpleaños”. No hay cifras de audiencia que midan eso. Es otro tipo de legado, uno que no caduca cuando se apaga el foco.