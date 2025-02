«Espejo Público» reina en las mañanas de la TV

Parece fácil, pero mantenerse como referencia de la actualidad en la actual tesitura política es todo un triunfo. Pero a eso, a ganar, es a lo que está acostumbrado «Espejo Público», el programa que presenta de lunes a viernes la periodista Susanna Griso, y que arrancó temporada este 2025 con los mejores datos de audiencia de los últimos tres años. Su conjunción de las mejores entrevistas políticas, el testimonio de los protagonistas de la actualidad y los reportajes de amplio interés humano, han convertido a «Espejo Público» en una brújula televisiva imperdible.

El programa que presenta Griso y dirigen Jorge Gallardo y Alberto Díaz, cerró 2024 con un 13,3% de cuota de pantalla y 347.000 espectadores, lo que supuso un crecimiento de +0,8 puntos respecto al año anterior y alcanzó su mejor dato en 3 años. Así, cerró el año a lo grande, con un 13,2% en diciembre, superando a su competidor directo en su franja completa por cuarto mes consecutivo, además de lograr su mejor diciembre desde 2020. Y esa racha continúa este 2025. «Espejo Público» (13,6% y 356.000) ha comenzado el año creciendo (+0,5 puntos respecto a diciembre y +1,2 puntos con relación a enero de 2024) y anota su mejor enero de los últimos 6 años (2019). Además, es líder absoluto de su franja, por cuarto mes consecutivo y, por quinto mes consecutivo, sobre su principal competidor. Se impone igualmente a su rival directo tanto hasta las 10:30 horas (15,6% vs 11,6%) como hasta las 11:00 horas (15,1% vs 11,8%). Con los datos de enero, continúa líder en lo que va de temporada con una media del 13,7% de cuota. Y estos datos de liderazgo no es si no una confirmación del éxito del formato, pero también añade más responsabilidad. «El reto siempre es contarlo todo mejor, con más pedagogía, con un trabajado soporte gráfico, y en el análisis posterior procurar que se vean reflejadas todas las posiciones. Otro desafío es entrevistar a los protagonistas del día. Y, modestamente, esta temporada lo estamos consiguiendo», explica a LA RAZÓN Susanna Griso. Y es que en las últimas semanas «Espejo Público» ha contado entre sus entrevistados con figuras de la política como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el que fuera líder de los socialistas madrileños Juan Lobato o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El magazín diario ha ofrecido en estos meses entrevistas como el cara a cara entre los dirigentes Felipe González y Alfonso Guerra. La semana pasada era el expresidente del Gobierno José María Aznar quien analizaba la actualidad en clave política. Y este «caché» continuará esta semana que empieza, y hoy se sentará en plató al alcalde de Vigo Abel Caballero, uno de los grandes defensores del «sanchismo» que tendrá mucho que decir de los últimos movimientos del Gobierno. El martes charlará con Griso el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el miércoles se sentará con la periodista la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Griso admite que el trabajo es exigente y lo más difícil de «Espejo Público» es que «es complicado trabajar con tanta premura. Nos ponemos en marcha a una hora que la mayoría de la gente duerme y a menudo acabamos despertando a medio país. Procuramos cerrar buena parte del contenido el día antes, pero dejando un amplio margen para la improvisación». Pero Griso sí que tiene claro que es lo que esperan de ella los espectadores fieles de «Espejo Público»: «Una inmediatez que tiene que ir aparejada de la profundidad del análisis, la solvencia y el rigor. Siempre digo que nuestro éxito es el equilibrio entre la veteranía de los editores y el nervio de los reporteros más jóvenes». Y por eso los contenidos del programa son consumidos con avidez, porque conocen perfectamente las necesidades de los televidentes: «Tenemos feedback constante gracias a las redes sociales. Y cuando una entrevista o un tema se viraliza, algo que es bastante habitual, procuramos hacerle un seguimiento, darle un recorrido». Todo ese conocimiento se ha puesto al servicio del liderazgo y el programa promedia su mejor dato de las últimas siete temporadas. Estos datos han llevado a Antena 3, la TV líder absoluta de audiencias, a dominar nuevamente en enero la franja de mañana, como ya ocurrió en 2024. Así, arranca enero revalidando su liderazgo en la franja matinal (11,7%) y aumentando esta hegemonía de lunes a viernes, donde la ventaja sobre su inmediato competidor se amplía a +2,3 puntos (13,6% vs 11,3%).