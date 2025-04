Del plató al juzgado: el otro show de “Sálvame”

La batalla judicial más mediática que recuerda el corazón televisivo español sigue creciendo como un tsunami imparable. La conocida como "Operación Deluxe" ha dado un nuevo y contundente paso: más de treinta celebridades han presentado formalmente su acusación particular contra Mediaset y la extinta La Fábrica de la Tele, por presunta revelación de secretos en el marco del programa “Sálvame Deluxe”.

Entre los nombres que se personarán como acusación figuran Isabel Pantoja, Omar Montes, Kiko Rivera, José Antonio Matamoros, Mayte Zaldívar o José Fernando Ortega. No es una lista menor, sino un auténtico ‘quién es quién’ de la prensa rosa. Y es solo el principio. Según informa El Confidencial Digital, el juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, ha admitido ya sus escritos de acusación, dejando listo el escenario para el juicio.

Cabe recordar que la causa afecta no solo a individuos. Mediaset figura como imputada en calidad de persona jurídica, al igual que La Fábrica de la Tele, que firmaba la producción del programa desde sus inicios hasta su cierre definitivo en 2023. El magistrado no deja mucho espacio a la interpretación: según su auto, la dirección de “Sálvame” fue la que “promueve la búsqueda de información personal e íntima reservada”. Unas palabras que resuenan con especial fuerza ahora que varios de los implicados están a punto de volver a la televisión... en TVE.

El documento judicial apunta de forma concreta a David Valldeperas, exdirector de “Sálvame” y director también del nuevo proyecto “La familia de la tele” en RTVE, como conocedor de los métodos utilizados por el colaborador Gustavo González y su contacto en la policía, Ángel Jesús Fernández Hita, también imputado. Valldeperas, según el juez, tenía constancia de la “cualidad de la fuente”, lo que compromete aún más la estructura jerárquica del programa en cuestión.

El asunto es delicado no solo por el fondo, sino por sus ramificaciones actuales. Mientras la instrucción de la causa se ha cerrado y el juicio se acerca, los creadores de “Sálvame”, Óscar Cornejo y Adrián Madrid —aunque no imputados— ya tienen una nueva aventura televisiva con su firma, esta vez en la cadena pública. La confianza de TVE en su fichaje ha sido clara: pese al ruido judicial, han decidido dar luz verde a su regreso con buena parte del equipo original.

El auto propone que La Fábrica de la Tele, ahora renombrada como La Osa Producciones, asuma las indemnizaciones como responsable civil directo, y que Mediaset lo haga como responsable subsidiario en caso de que no lo haga la productora. Una patata caliente que amenaza con reactivar fantasmas que el grupo audiovisual lleva tiempo intentando enterrar desde el cierre de “Sálvame”. Aun así, el impacto reputacional —tanto para Mediaset como para Televisión Española— está más vivo que nunca.

La fecha del juicio aún no está fijada, pero el contexto no puede ser más simbólico: la antesala de un regreso que muchos verán como redención, y otros, como provocación. En cualquier caso, “La familia de la tele” llevará consigo no solo el recuerdo de sus galas pasadas, sino también el eco de una causa judicial que promete hacer ruido durante meses. El relato no ha terminado. Y a juzgar por la lista de celebridades implicadas, esta vez no será un capítulo menor.