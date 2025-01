Prime Video estrena una de sus películas más esperadas de 2025

Es una realidad, ya está aquí. Prime Video estrena en el día de hoy "Unstoppable", una película basada en la inspiradora vidade Anthony Robles, un luchador que superó las adversidades físicas para convertirse en campeón nacional de lucha libre en la NCAA. La cinta, dirigida por el ganador del Oscar William Goldenberg, promete emocionar al público con una historia de resiliencia, amor familiar y determinación.

Anthony Robles nació sin su pierna derecha, una condición que habría sido un impedimento para muchos, pero no para él. Desde joven, enfrentó las dificultades con una actitud positiva y un esfuerzo incansable, atributos que lo llevaron a desafiar las expectativas y alcanzar el éxito en uno de los deportes más exigentes. En 2011, Robles se coronó campeón nacional de lucha libre, ganando el título en la División 1 de la NCAA. Asimismo, la película está basada en el libro "Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion", escrito por el propio Robles en colaboración con Austin Murphy. Este relato autobiográfico es el corazón de una obra cinematográfica que no solo narra el viaje deportivo de Robles, sino también su lucha personal y su vínculo con su madre, Judy Robles, interpretada por Jennifer Lopez.

Un elenco estelar

El papel de Anthony Robles es interpretado por Jharrel Jerome, conocido por su actuación ganadora del Emmy en "When They See Us". Jerome se preparó intensamente para el papel, trabajando junto al verdadero Robles para capturar tanto la técnica como el espíritu de un campeón. Además, el elenco se completa con nombres de alto perfil como Jennifer Lopez, Bobby Cannavale, Michael Peña, Don Cheadle y Shawn Hatosy, quienes dan vida a figuras clave en el camino de Robles. El propio Anthony Robles también participó en la película como doble en las escenas de lucha.

La película marca el debut como director de William Goldenberg, conocido por su premiado trabajo como editor en películas como "Argo", "The Imitation Game" y "La noche más oscura". El guion fue escrito por Eric Champnella, Alex Harris y John Hindman, quienes adaptaron la historia de Robles al formato cinematográfico. En la producción, destaca la participación de Artist Equity, liderada por Ben Affleck, quien trabajó junto a Elaine Goldsmith-Thomas, Anthony Robles, Andrew Fraser y otros destacados productores para dar vida a esta emocionante historia.

"Unstoppable" no se limita a ser una película deportiva; es una exploración de temas universales como la perseverancia, el apoyo familiar y la capacidad de superar las barreras físicas y emocionales. Es un relato que busca inspirar a los espectadores, mostrando que las limitaciones pueden convertirse en fortalezas con determinación y amor incondicional. Disponible como parte de la suscripción Prime Video desde hoy, "Unstoppable" es sin duda una oportunidad para sumergirse en una historia real que motiva y conmueve desde principio a fin. Con una duración de 123 minutos, esta obra es un recordatorio poderoso al espectador de que, con esfuerzo y dedicación, no hay meta imposible más que la que uno quiere imponerse.