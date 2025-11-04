SkyShowtime lanza el tráiler de "Camino a Arcadia", la serie que promete desatar polémica

SkyShowtime ha encendido la mecha con el tráiler de su nueva serie original española, "Camino a Arcadia", un thriller dramático que mezcla la calma aparente de un pueblo con un pasado que nadie quiere recordar. William Levy encabeza el reparto junto a Paula Echevarría en una historia donde la violencia y el amor paternal chocan de frente. El estreno llega con fuerza: los tres primeros episodios estarán disponibles el 10 de noviembre, con una entrega semanal hasta completar los seis capítulos que componen la temporada.

Lejos de las fórmulas suaves, "Camino a Arcadia" apuesta por un tono oscuro y una narrativa que huye de lo previsible. Pablo, el personaje de Levy, entrena a un equipo juvenil de lucha canaria y es el vecino ideal en una comunidad unida y aparentemente tranquila. Pero esa fachada oculta un pasado violento en México que regresa con sed de venganza. La aparición de la mujer que dejó atrás lo arrastra a una tormenta emocional que amenaza con destruir todo lo que ha construido.

La serie no solo se apoya en un reparto potente con nombres como Michelle Renaud, Andrea Duro, Raúl Peña o Alejandro Nones, sino que explora temas que van más allá del suspense, como la redención, la culpa y la imposibilidad de huir del pasado. La tensión entre lo que uno finge ser y lo que realmente es recorre cada escena, dejando claro que en Arcadia la calma es solo una ilusión.

El equipo creativo detrás del proyecto apuesta fuerte: dirigida por Jorge Saavedra, escrita por Lidia Fraga y Jacobo Díaz, y producida por Secuoya Studios en colaboración con Vix y SkyShowtime, la serie se suma al catálogo original de la plataforma, que ya incluye títulos como "Receta para un asesinato", "Matices" o "Nails". Pero aquí el tono es otro: más directo, más sucio y con menos miedo a incomodar.

La historia de Pablo no es la del héroe clásico, sino la de un hombre que, para proteger a su hijo, eligió desaparecer y reinventarse. El precio fue alto: perder a la mujer que amaba y vivir con el miedo constante a ser descubierto. Pero todo tiene un límite, y ese momento ha llegado. ¿Podrá un hombre construir un paraíso sobre las ruinas del crimen?

Con suscripción promocional de lanzamiento y un reparto que promete atraer tanto al público nacional como al latinoamericano, "Camino a Arcadia" se presenta como una de las grandes apuestas del otoño en streaming. Una serie que no pide permiso, que no suaviza el golpe y que apunta directo a la herida. Aquí no hay lugar para la nostalgia: solo para sobrevivir.