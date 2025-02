Adrián Rodríguez relata emocionado su lucha contra las adicciones

Uno de los rostros más conocidos en España en la década de los 2000 reaparece en los medios de comunicación. Se trata de Adrián Rodríguez. El que fuese un actor reconocido en España por sus interpretaciones en diferentes series, como por ejemplo el papel de "DVD" en 'Los Serrano', acude a un programa de Telecinco para hablar de su momento vital actual.

Sus inicios como actor le llevaron a lograr una fama desmedida en muy poco tiempo. Una situación que le hizo vivir de una manera nada recomendable: alcohol, fiestas y drogas. Por tanto, se convirtió en una persona que durante mucho tiempo estuvo dominado por las adicciones. Además, al quedarse sin nada, terminó pasándose al contenido erótico y se convirtió en actor de Only fans.

Se sincera en el programa 'Fiesta'

Ahora, con la próxima llegada de una nueva edición de 'Supervivientes', el que fuese participante de este histórico reallity de Mediaset decidió conceder una entrevista muy personal a la presentadora de 'Fiesta', Emma García. De hecho, Adrián Rodríguez fue muy sincero y se emocionó al contar a toda la audiencia la vida tan complicada que ha llevado.

"Empecé muy joven en todo este mundo (sobre su adicción a las drogas), yo era demasiado pequeño para gestionar esa locura de fama, dinero y demás. Uno intenta hacerlo lo mejor que puede pero existe un vacío que no puedes llenar cuando todo el mundo te conoce por la calle. A medida que vas creciendo vas cogiendo un camino que no debes tomar y del que es muy difícil salir (...) Mi carrera de actor se fue torciendo a medida que yo empecé a desviarme del camino correcto. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en Only fans?".

Un relato muy duro

Además, explicó en qué momento se dio cuenta de que no estaba bien y necesitaba ayuda profesional: "Me di cuenta cuando regresé de 'Supervivientes'. En ese momento, ya era una situación insostenible". "Te das cuenta de que no puedes seguir con ese tipo de vida porque estás sufriendo mientras lo haces. Pedí ayuda y en ello sigo, porque no se puede decir que esté recuperado, sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad", añade.

De la misma manera, Adrián Rodríguez quiso puntualizar lo siguiente: "Pensé que ya estaba preparado para dedicarme yo a esto, a ayudar, y no era así. He ido muy rápido y cuando corres demasiado pasa lo que pasa, te confías. He tenido que empezar de cero de nuevo". Igualmente, el actor apuntó a su terapeuta como pieza clave en su recuperación.

La ayuda exterior es necesaria

De hecho, Álex Manejo (fundador de la clínica de desintoxicación Antolex y persona de confianza del actor) explica cómo están viviendo este proceso tan complicado: "Cuando conocí a Adrián estaba muy mal, no estaba en un buen momento, pero empezamos a trabajar y tengo que decir Adrián está en nuestra clínica actualmente. Él tiene unas rutinas muy fuertes y a día de hoy podemos decir que es de las personas que más caso hace a los terapeutas ".

"Adrián es todo un ejemplo de lucha y superación y, pese a que solo lleva dos meses en el centro, estoy convencido de que el actor superará con éxito su problema. Yo también pasé de tenerlo todo en la vida a quedarme sin nada, me convertí en un indigente y acabé viviendo en la calle", concluye el terapeuta de Adrián Rodríguez.