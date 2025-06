Águeda López, mujer de Luis Fonsi, reflexiona sobre su dura infancia: "Me refugié en mi sueño"

Águeda López acaba de publicar su primer libro, en el que repasa su dura infancia, el acoso escolar que sufrió y también la forma en la que consiguió convertirse en una modelo exitosa. Junto a Luis Fonsi ha cumplido ya más de 14 años de amor y tienen dos preciosos hijos en común, aunque jamás ha olvidado sus humildes orígenes. Águeda nacía en la década de los 80 en un pequeño pueblo de Córdoba, donde no lo tuvo nada fácil. Al menos, hasta que con apenas 17 años partía a Madrid con una maleta cargada de sueños. Sueños, que ha terminado cumpliendo.

Captura de Águeda López en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

La modelo reflexiona sobre su pasado en 'Y ahora Sonsoles'

La cordobesa ganaba el certamen 'Miss Toledo' con apenas 19 años, lo que le abría la puerta al mundo del modelaje y a Miss España. Y, en 2009, se animaba a cruzar fronteras buscando nuevas oportunidades en su carrera y terminaba mudándose a Miami, donde conoció al amor de su vida: el cantante Luis Fonsi. De su mano, se ha paseado por las alfombras rojas más importantes del mundo, como la de los Latin Grammy, y también ha conseguido desfilar en pasarelas como la Madrid Fashion Week. Y es que la pareja se ha convertido en un tándem irrompible, aunque ella jamás ha olvidado el lugar donde nació y en su libro reflexiona sobre algunos de los momentos más complicados.

"Me refugié en ese sueño, porque de pequeña me hicieron mucho bullying", le ha confesado Águeda a Sonsoles Ónega. "No creo que exista un motivo o una excusa valida para acosar a un niño. Creo que ellos sintieron que yo no encajaba, que no teníamos los mismos sueños o la misma forma de jugar. Y, cuando alguien no encaja de alguna forma, produce rechazo", detalla. De ahí, que solo existieran dos opciones para sobrellevar ese rechazo: "o te intentas adaptar, o decides aislarte". En el caso de la modelo, ella decidió aislarse y se encerraba en su cuarto a soñar. "Yo solo pedía una oportunidad y me iba a esforzar mucho", asegura.