Luis Fonsi desvela en 'El Hormiguero' la persona que le cambió su vida: "Sigo teniendo contacto con él..."

En la noche del miércoles, el reconocido cantante puertorriqueño Luis Fonsi ha hecho una nueva visita al plató de 'El Hormiguero', el popular programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos. Fonsi, quien se encuentra en la recta final de su gira "El Viaje", ha derrochado simpatía y ha hablado sobre su carrera, sus anécdotas en el mundo de la música y sus próximos proyectos.

Desde el inicio del programa, Pablo Motos ha anticipado que la visita de Fonsi auguraba "un programón". El cantante, quien ha sido jurado en 'La Voz', ha sido recibido con aplausos y muestras de cariño del público. "Qué bueno estar aquí de nuevo, Pablo", ha expresado Fonsi con entusiasmo. El artista se encuentra en España para ofrecer sus últimos conciertos de la gira, con presentaciones el 6 de marzo en Madrid y el 9 de marzo en Sevilla. "Mañana actúo en el Wizink Center, que ahora es el Movistar Arena. El domingo estoy en Sevilla, en el estadio La Cartuja y la próxima semana cierro la gira en mi tierra, en Puerto Rico", ha explicado Fonsi. Esta serie de conciertos ha sido especialmente significativa para el artista, ya que celebra sus 25 años de carrera musical.

Durante la entrevista, Fonsi ha compartido algunas de las dificultades que ha enfrentado en sus conciertos. "Pasa de todo en una gira. Anoche en Gran Canaria no paró de llover, taparon el equipo con mantas para que no se mojara. Otras veces mis músicos han perdido un vuelo… La parte difícil de una gira es, sin duda alguna, viajar. Somos como 26 personas viajando entre bailarines, técnicos, músicos… 26 posibilidades de que todo se vaya a la mierda en cuestión de segundos", ha relatado con humor. Entre las anécdotas más llamativas, ha recordado una situación insólita en un concierto en España. "Se nos fue la luz mientras cantaba 'Corazón en la maleta'. A pesar de todo, seguí cantando y gracias al público pudimos terminar la canción a capela. Luego nos enteramos de que un hombre que vendía perritos calientes había desconectado una de las líneas principales para conectar su puesto. No es mentira, os lo juro", ha contado entre risas. También ha hablado sobre los desafíos de cantar en condiciones adversas. "Sí, me ha tocado cantar constipado. Es normal que uno pueda estar enfermo o que esté pasando por cosas personales, pero uno siempre debe mostrar su mejor cara. Hay algo mágico cuando uno sale al público, creo que es la energía de la gente", ha confesado.

Por otra parte, Fonsi también ha recordado sus inicios en la música y cómo un maestro de instituto marcó su destino. "Cuando tenía 12 años, me mudé de Puerto Rico a Estados Unidos y pasé por una etapa difícil. En la escuela, una niña me escuchó cantar y se lo dijo al maestro de música. Él me convenció de entrar en el coro y eso cambió mi vida para siempre. Con el tiempo ese maestro es una de mis personas favoritas en el mundo y sigo teniendo contacto con él y está muy pendiente siempre de mi. Yo le he hecho una fiesta de despedida cuando se jubiló. Es un gran hombre que ha hecho grandes cosas por muchos estudiantes, no solo por mí", ha explicado. Asimismo, el cantante ha aprovechado el momento para reconocer la labor de los docentes. "Desde aquí lanzo un mensaje a todos los maestros, que no se les da el mérito que se merecen. Hacen una gran labor al cambiar la vida de los estudiantes", ha destacado, recibiendo el aplauso del público y de Pablo Motos.

Otra de las experiencias sorprendentes que Fonsi ha compartido ha sido su participación en la boda del empresario más rico de la India, un evento fastuoso en el que también actuaron estrellas como Justin Bieber, Katy Perry, Backstreet Boys y Rihanna. "Fue una boda de varios días con miles de invitados. El novio entró en un elefante y la novia en un barco a través de un río. No os lo podéis imaginar", ha relatado. También ha revelado su pasión por el golf, deporte que practica desde hace 15 años, aunque admite no ser muy bueno en ello. Con humor, ha contado que su profesor de golf, sin saber que estaba entrenando a Luis Fonsi, solía decirle que golpeara la bola "despacito". Otra afición que ha cultivado en su tiempo libre es el póquer, donde tiene un grupo de amigos con opiniones políticas diversas. "Somos ocho: cuatro republicanos y cuatro demócratas. Tenemos un pacto en el que no podemos hablar de política más de dos minutos. Lo importante es que celebramos nuestras diferencias", ha afirmado.

En otro orden de cosas, Fonsi no solo se encuentra terminando su gira, sino que ya está inmerso en la creación de nueva música. "Soy un friki y siempre estoy creando. A principios de año ya me encerré en el estudio con mis productores y han salido seis o siete canciones. Me gusta hacer cada dos meses un retiro creativo", ha explicado. Sobre su icónico éxito "Despacito", ha admitido que nunca imaginó el impacto que tendría. "Sabía que era una buena canción, pero de eso a convertirse en un fenómeno mundial hay un largo camino. A veces piensas que una canción va a funcionar y no lo hace, y otras veces sucede lo contrario. Eso es lo bonito de la música", ha reflexionado. Además, ha expresado su pasión por componer para otros artistas. "Cuando escribo para otros, pienso en su voz y me salen cosas que no hubiera escrito para mí", ha comentado.

Más allá de la música, Fonsi también ha mostrado su faceta solidaria. En el programa, ha regalado al público un muñeco diseñado en colaboración con la organización Juegaterapia, que ayuda a niños con cáncer. "Diseñé el pañuelo que tiene el muñeco con mis hijos. Lo que se recauda con la venta de estos muñecos ayuda a que los niños enfermos tengan una etapa más llevadera", ha explicado. Fonsi ha cerrado la entrevista con una broma sobre su vida personal. Al ser preguntado sobre su secreto para un matrimonio duradero, ha respondido a Pablo Motos entre risas: "Yo no soy experto en el tema, pero creo que los hombres debemos decir siempre 'sí, mi amor'. Con eso está todo hecho".