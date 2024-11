'Plano General' conmemora los 25 años de carrera musical de Luis Fonsi

Luis Fonsi, uno de los cantante más reconocidos de la música latina, será el invitado especial del programa 'Plano General', conducido por Jenaro Castro, este viernes 29 de noviembre a las 22:00 horas en La 2. La entrevista también podrá verse en La 1, Canal 24 Horas y TVE Internacional el domingo a las 6:30 horas. En este encuentro, Fonsi reflexiona sobre su vida personal y profesional a bordo de un tren antiguo en el Museo del Ferrocarril de Madrid, un entorno que simboliza el viaje de su carrera artística, que este año cumple 25 años.

El artista puertorriqueño, quien recientemente ha presentado su nuevo álbum "El Viaje", revelará que, aunque ha alcanzado la fama mundial con éxitos como "Despacito", su mayor logro es su familia. Casado con la modelo andaluzaÁgueda Bejarano y padre de dos hijos, Fonsi asegurará que "mi verdadera canción es mi esposa y mis hijos, porque mi verdadero éxito es mi familia". Este enfoque en su vida personal refleja la importancia que le da a la estabilidad emocional, un valor que, según él, le ha permitido mantenerse firme en la industria musical.

Por otra parte, durante la entrevista, Fonsi habla de cómo la música ha sido su refugio y su forma de expresión. "Algunas veces me avergüenzo de callar, pero las canciones son mi desahogo para crear emociones e inspirar a la gente", confiesa. El artista, conocido por su sensibilidad y capacidad para conectar con el público, subraya que su misión como cantautor es precisamente esa: emocionar e inspirar. Uno de los momentos más destacados de la conversación será cuando Fonsi reflexione sobre los valores que guían su vida. "El patriotismo es orgullo, y las drogas son oscuridad", sentencia, dejando clara su postura sobre temas sociales que considera importantes. A pesar de su gran influencia, el artista confiesa que detesta la política y prefiere enfocarse en su música como una herramienta de cambio positivo.

En 'Plano General', Fonsi también se someterá a las distintas secciones del programa, como La Semblanza, donde su amigo, el chef Dani García, compartirá anécdotas que resaltan su lado más humano. En El Muro, el cantante dejará una frase que resume su filosofía de vida: "Nunca rendirse, porque no me canso y no me rindo", una declaración que refleja la perseverancia que ha sido clave en su trayectoria. Sin duda alguna, con una carrera que abarca más de dos décadas, Luis Fonsi sigue siendo un referente en la música latina, no solo por sus éxitos internacionales, sino también por su compromiso con su familia y su mensaje de inspiración. Este viernes, sus seguidores podrán conocer un lado más íntimo del artista que, a pesar de su éxito, sigue considerando que su mayor logro está en casa.