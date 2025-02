La recomendación de Joaquín Prat a Anabel Pantoja tras su último encontronazo con la prensa

El último encontronazo de Anabel Pantoja con la prensa en Sevilla continúa dando de qué hablar. Ayer, la influencer estalló con los medios de comunicación que la esperaban en el aeropuerto de la ciudad hispalense, motivo por el que algunos de sus compañeros de profesión no han dudado en opinar sobre este altercado, recriminándole su actitud con los reporteros.

Si ayer era Gema López la que regañaba públicamente a Anabel Pantoja en "Espejo Público" y explicaba que "no le beneficia esta imagen", hoy ha sido el turno de Joaquín Prat. El presentador de "Vamos a ver" , al igual que la periodista, le ha querido mandar un consejo a la influencer tras la polémica.

Anabel Pantoja, muy nerviosa en el aeropuerto de Sevilla Gtres

"Recomiendo a Anabel que cambie de actitud, no tiene que ser la más simpática del mundo, basta que no diga nada", ha expresado Joaquín Prat. Para el presentador, sería mucho para la sobrina de la tonadillera no hablar con los medios y evitar mostrarse así con la prensa, actitud por la que está siendo muy criticada en las últimas horas.

Además, el comunicador ha sugerido a Anabel que tenga "un poco la actitud que ha tenido Merchi durante el ingreso de la niña", alejada del foco y manteniéndose en su segundo plano mediático, evitando momentos de tensión ante las cámaras a pesar de la delicada situación que atravesaba.

El topo de Anabel

Según declaró ayer Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh", habría un topo en el entorno de Anabel que estaría filtrando información privada de la influencer a la prensa. "Anabel tiene un topo en su entorno. No es normal que el programa supiera a qué hora iban a salir de casa (para ir al aeropuerto)", expresó la colaboradora al ver las imágenes de su amiga. De ser cierto esta información, ¿quién sería el traidor de Anabel?