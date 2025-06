Álex Adrover abandona ‘Supervivientes 2025’ y el programa nombra a su sustituto de inmediato

'Supervivientes 2025' no pudo mirar para otro lado tras el último lío Montoya-Anita contra el resto de concursantes de la isla de los famosos y se saltó sus propias normas para defender al concursante utrerano tras la grave acusación del jinete verbalizada el pasado domingo. Además, Carlos Sobera tuvo la difícil tarea de explicarle a Álex Adrover que los servicios médicos del programa no le aconsejan seguir participando en el reality tras su accidente provocado por una fea caída en el agua y le obligó a abandonar la aventura en esta recta final. Su hueco ha sido rápidamente ocupado por Damián Quintero, que a pesar de ser rechazado por la audiencia y expulsado en el último programa, el espacio televisivo de Mediaset le ha otorgado una segunda oportunidad que el campeón europeo y del mundo de Kárate no ha dudado en aprovechar.

Resolviendo embrollos

La última entrega de 'Supervivientes 2025' dejó momentos de gran carga emocional y un giro inesperado en el desarrollo del reality. Tras 88 días de aventura, el concursante Álex Adrover tuvo que abandonar el programa por recomendación médica. El actor sufrió una aparatosa caída durante una prueba reciente, lo que le provocó una lesión en la rodilla que fue evaluada durante varios días por el equipo sanitario del programa. Aunque aseguró sentirse sin dolor en ese momento, reconocía tener una limitación física importante. Su esposa, Patricia Montero, le envió un mensaje de apoyo que conmovió tanto al actor como a los espectadores.

Finalmente, Carlos Sobera leyó en directo el parte médico que confirmaba la gravedad del diagnóstico: cuatro semanas con un inmovilizador, rehabilitación posterior y seguimiento traumatológico. Ante este escenario, la organización concluyó que su permanencia era inviable. Álex aceptó la decisión con serenidad y agradeció al equipo su esfuerzo. “No quiero arriesgar mi salud a largo plazo”, afirmó, cerrando así una etapa intensa dentro del concurso que dejó huella en la audiencia.

El abandono de Álex provocó un movimiento inesperado en la mecánica del programa: 'Supervivientes 2025' decidió reincorporar a Damián, quien había sido expulsado por la audiencia apenas unos días antes. Como aún no había regresado a España y se encontraba en un hotel cercano, la producción lo contactó para proponerle volver a la isla y ocupar el lugar vacante. Aunque en un principio dudó por el breve tiempo fuera y cómo sería recibido por sus compañeros, una emotiva llamada de su pareja le hizo cambiar de opinión. “Necesitan un superviviente como tú”, le dijo, animándolo a aceptar. Finalmente, el exdeportista olímpico subió a la barca y selló su regreso.

Eso sí, con una condición impuesta por el programa: comenzaría esta nueva etapa como nominado automáticamente. La noche también trajo novedades en las nominaciones, que habían quedado pendientes por mal tiempo. Los elegidos por sus compañeros fueron Escassi, Montoya y Pelayo. Borja, como nuevo líder, añadió a Anita, mientras que Damián completó la lista como parte de su penalización.