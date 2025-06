Mientras que en San Sebastián de los Reyes, Atresmedia celebra otro liderato más en el mes de mayo, Telecinco ha consumado el peor quinto mes del año de su historia, con un paupérrimo 9,8% de share medio, que la coloca como la tercera cadena en orden de preferencia de los telespectadores de la pequeña pantalla en nuestro país. Superada con creces por Antena 3, ha sufrido el sorpaso de La 1 de RTVE y la cadena principal del grupo Mediaset tan solo encuentra buenas noticia procedentes de Honduras con la emisión 'Supervivientes'. Todos los datos provienen de Barlovento Comunicación.

Varios programas se encuentran en el alambre

La cadena principal del grupo de la cadena Fuencarral, en mitad de un proceso judicial muy costoso por los 44,3 millones de euros de multa por la emisión ilegal de 'Pasapalabra', ha seguido bajando con respecto al mes de abril en cuanto audiencia (en total seis décimas menos de un mes a otro). Sumida en una crisis de audiencia que perdura en el tiempo, los resultados de 'Supervivientes' no son suficientes para revertir la situación. En cuanto a la franja vespertina, con la cancelación oficial de 'Reacción en cadena' y 'TardeAR' pendiendo de un hilo, 'El diario de Jorge' ha visto frenado su crecimiento en cuanto a audiencia, provocando que Mediaset pierda las esperanzas por el momento liderar esta franja televisiva.

En las mañanas, 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' continúan siendo los espacios más competitivos de Telecinco, elevando la media diaria del canal. Sin embargo, los datos del último mes no han sido especialmente destacables, con AR registrando su mínimo desde su regreso a la franja matinal, con un 13,7% de cuota. En la franja de access, 'Supervivientes: Última hora' se muestra especialmente débil los lunes y miércoles, mientras que en prime time, propuestas como 'La favorita' o 'La noche de los récords' no han conseguido destacar. Por otro lado, programas como 'De Viernes' y 'Hay una cosa que te quiero decir' logran mantenerse por encima de la media del canal, algo que no sucede con 'Fiesta' y 'Socialité', que tienen dificultades los fines de semana. A esto se suma la preocupante situación de los informativos de Telecinco, que siguen marcando mínimos históricos en audiencia.