Joaquín Prat carga contra el aislamiento a Montoya y Anita en 'Supervivientes': “No compartir la comida, con eso no se juega”

Estamos en la recta final de 'Supervivientes 2025' y hay dos bandos muy diferenciados en Honduras: Anita con Montoya contra el resto de participantes (Escassi, Pelayo, Makoke, Borja y Álex Adrover). La pareja, que se hizo famosa a nivel mundial por su participación en 'La isla de las tentaciones', son dos de los grandes activos del reality de Telecinco pero sus acciones han provocado que ambos estén aislados del resto de sus compañeros, incluso han llegado al punto que ellos no pueden comer de la comida del grupo, obligados a ponerse las pilas en busca de alimentos. Para Joaquín Prat, maestro de ceremonias del programa 'Vamos a ver', esto no le parece bien y lo ha dejado bien claro en el repaso que hace todos los días el magacín de actualidad sobre el concurso de Telecinco.

Con las cosas esenciales no se juega

Durante la emisión de este mediodía de 'Vamos a ver', tanto Joaquín Prat como Kike Calleja mostraron su desacuerdo con la actitud del grupo hacia Montoya y Anita en 'Supervivientes', criticando el aislamiento al que están siendo sometidos. “Lo que creo es que el resto del grupo les quiere excluir porque saben que son los grandes protagonistas, los que más seguidores tienen porque les han salvado durante todas las nominaciones y saben que debilitan”, argumentó Calleja, visiblemente molesto. La polémica se intensificó al hablar de los espetos cocinados por el grupo, que no fueron compartidos con los dos concursantes marginados. “¿Perdón? ¿De esos espetos que veíamos en imagen no comen ellos? No. Está totalmente divino. Y eso no está bien. De verdad, lo digo”, añadió. Joaquín Prat también intervino indignado: “Tú puedes estar aislado, pero la comida la tienes que compartir. Tener los espetos ahí puestos sabiendo que hay dos compañeros que no van a comer…”, espetaba el maestro de ceremonias de Mediaset.

Hoy martes, noche de emociones en Honduras con una gala intensa liderada por Carlos Sobera en la que sabremos si Álex Adrover podrá continuar y también los nuevos nominados de la semana, sabiendo que un paso el falso a estar alturas, te deja sin opciones de ganar 'Supervivientes'.