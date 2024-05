Alfonso Arús expone la nefasta situación internacional de España tras Eurovisión 2024: “Hay que buscar aliados”

Alfonso Arús no se ha cortado y ha expresado su opinión sobre la posición del puesto 22 de Nebulossa en Eurovisión y ha señalado su descontento con el resultado. Durante su programa matinal, Arús destacó las primeras declaraciones del dúo tras su actuación en TVE, donde expresaron su supuesta felicidad por el desempeño. Esto no convenció a Arús, quien declaró: "Contentos, contentos no pueden estar con el resultado", añadiendo que merecían más éxito en el certamen.

Mala situación internacional

Arús admitió haber depositado esperanzas en una mejor votación, ya que Nebulossa llegó a posicionarse incluso en octavo lugar en las casas de apuestas después de su actuación. Sin embargo, lamentó la falta de puntos de países vecinos como Portugal, a quien criticó abiertamente. "Muy mal Portugal, que no nos dio puntos", reprochó, instando a la delegación española a buscar aliados para futuras ediciones.

El presentador también destacó la importancia de evaluar la situación internacional y tomar medidas estratégicas para mejorar la posición de España en Eurovisión. Estas declaraciones reflejan la frustración y el descontento de muchos españoles con el resultado del certamen, así como la necesidad de una reflexión sobre la estrategia de representación del país en el evento europeo más importante de la música.