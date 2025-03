Amador Mohedano reaparece en televisión: "Si es que yo me quería morir..."

Uno de los momentos más esperados de la televisión lo pudimos vivir en el programa de Telecinco, 'De Viernes'. Tras más de tres años sin pisar un plató, Amador Mohedano reaparecía para abordar diferentes asuntos. El hermano de Rocío Jurado habló de su relación con Rosa Benito, de cómo ha vivido todo el proceso y de su momento actual.

Durante la entrevista, Mohedano revela que ahora mismo está viviendo "un buen momento". "Me encuentro tranquilo, ahora mismo estoy soltero y vivo en compañía de mi hijo Salvador, y tengo la deuda de Hacienda totalmente saldada", explica. Hay que recordar que tuvo que pagar 199.000 euros por la venta de la finca Los Naranjos. Además, al ser preguntado directamente sobre su vida sentimental, aclaró que no tiene "ninguna alegría sentimental".

Explicaciones sobre el final de su relación con Rosa Benito

Posteriormente, comenzó a hablar sobre la relación que tiene con su exmujer Rosa Benito tras trece años de su divorcio. "Hace mucho que no hablo con ella. Parece que es mejor estar apartado el uno del otro. Decidió bloquearme del teléfono", señala. Una muestra clara de que no están en su mejor momento. De hecho, Mohedano confiesa: "No me lo esperaba, lo pasamos mal (sobre la separación)".

Tanta es la distancia que existe entre ellos que el hermano de Rocío Jurado reconoció que llevan ocho meses sin hablarse (pasaron treinta años de su vida juntos) y puntualiza lo siguiente: "Me resulta imposible comunicarme con ella, incluso en fechas señaladas". Además, explica: "Que me tuviera rencor me molestaría, pero no que haya pasado página. Nunca pensé que llegaríamos al punto que hemos llegado".

Habla sobre sus adicciones

A continuación, los colaboradores del programa 'De Viernes' le hacen algunas preguntas en un tono más serio acerca de los problemas que ha tenido con el alcohol durante los últimos años. "¿Con la separación? Sí, pasé de todo. Incluso una depresión. En ese momento yo me quería morir. Nunca pensé en suicidarme, pero sí lo pensé", señala Amador Mohedano. Una revelación que dejó en shock a todos los presentes.

Por otro lado, el hermano de Rocío Jurado también contó a los espectadores el aluvión de mensajes de admiradoras que le llegan al buzón a diario. "Vienen a mi puerta, llaman muchas veces chicas que viene a hacerse una foto conmigo y, de pronto, podría surgir… pero ¿Quién me va a aguantar a mí ahora?", bromea.

Además, incide: "Me dejan cartas en el buzón, hay cosas muy bonitas que me dicen y hay cosas un poco picarescas…". Eso sí, concluye con una aseveración en la que afirma haber recibido amenazas: "También me llegan cosas que no son agradables… he llegado a tener dos amenazas en el buzón, escritas a mano. Una me decía que me fuese de Chipiona que me iban a matar".