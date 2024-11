Rodri revela en 'El Hormiguero' qué le hace más ilusión que ganar el Balón de Oro: "Para mi aparecer en..."

Rodri Hernández, reciente ganador del Balón de Oro, se ha convertido en el invitado estrella de 'El Hormiguero' en una noche repleta de confesiones, humor y reflexiones sobre su trayectoria y vida personal. El centrocampista del Manchester City y de la Selección Española ha compartido con Pablo Motosdetalles sobre su histórico galardón, anécdotas personales y su visión del fútbol actual.

La entrada de Rodri al plató ha sido digna de un campeón. Vitoreado por el público, el futbolista ha presentado el preciado trofeo de la revista 'France Football'. "Sí, lo he traído. No viene en la caja original de Louis Vuitton porque, cuando me dieron el premio, mi novia estaba más pendiente de la caja que del trofeo", ha bromeado, provocando risas en el plató. Asimismo, Rodri ha confesado que el Balón de Oro no es de oro puro: "Me dijeron de qué material está hecho, pero no me acuerdo". El madrileño ha recordado el momento en que recibió el galardón en París. "Cuando me lo dieron y pasó la gala, me quedé embobado mirándolo. Brilla tanto que no puedes dejar de mirarlo. Le decía a mi familia: ‘¡La que hemos liado!’". También ha hablado de su rutina para mantener el trofeo impecable: "Claro que lo limpio. Ahora pasa por muchas manos, toda la familia lo quiere ver".

Por otra parte, Rodri ha aprovechado la ocasión para enviar dos mensajes importantes. Primero, ha expresado su apoyo a los afectados por la reciente DANA: "Quiero mostrar todo mi apoyo a las personas que lo han perdido todo. España está demostrando ser un país solidario, y deseo que se recuperen pronto". En segundo lugar, ha dedicado unas emotivas palabras a Rafa Nadal: "Es más que una leyenda. Para mí, es el mejor deportista de todos los tiempos, un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Aparecer en su vídeo de despedida es para mi más que ganar un Balón de Oro".

Rodri ha hablado sobre la presión y las expectativas en su carrera. El mediocentro ha recordado que hasta el momento en que se abrió el sobre en la gala, no sabía si había ganado. "Tenía muchísimos mensajes acumulados por mi lesión, y después del premio, mi móvil colapsó. Recibí mensajes de números que no había visto en mi vida", ha explicado entre risas. El futbolista también ha opinado sobre los jugadores españoles que merecieron el Balón de Oro. "España ha tenido una generación increíble con jugadores como Xavi e Iniesta, que deberían haber ganado. Pero convivieron con dos marcianos: Messi y Cristiano". Sobre quién es el mejor jugador de la historia, Rodri ha sido claro: "Sin duda, Messi. Cristiano logró mucho sin talento innato, pero Messi era peligroso en cualquier parte del campo. Es como un torero con las vaquillas, hacía quiebros y no había forma de quitarle la pelota".

Respecto a su lesión en el ligamento cruzado, Rodri ha revelado que el proceso de recuperación está siendo positivo: "Es mi primera lesión grave, y aunque pensaba que lo pasaría peor, mi cuerpo agradece este parón tras años de jugarlo todo". Además, el centrocampista ha recordado momentos difíciles en su trayectoria, como cuando estuvo a punto de abandonar el fútbol durante su etapa en el Villarreal. "Llamé a mi padre para decirle que no quería seguir. Fueron dos años complicados, pero mi familia fue mi pilar. Esa llamada cambió mi vida".

En otro orden de cosas, Rodri ha hablado sobre la importancia de la salud mental en el fútbol. "Es un tema del que se habla más ahora, pero seguimos sin saber manejar la presión. He vivido momentos de mucha ansiedad al final de las temporadas. Morata, por ejemplo, ha sido muy valiente al visibilizar este problema". El exjugador del Atlético de Madrid también se ha definido como "un bicho raro" dentro del fútbol: "No tengo tatuajes ni pelos raros, y llevo la camiseta por dentro. Lo de los tatuajes me da miedo, porque si no me gusta no me lo puedo quitar". Asimismo, el futbolista madrileño ha revelado que su primer coche fue de segunda mano, comprado a una señora mayor, y que no es aficionado a las salidas nocturnas. Sobre su alimentación, ha confesado: "Me fascina comer. Puedo gastar lo que sea por disfrutar de una buena comida”.

Su relación con los jóvenes talentos de la Selección, como Lamine Yamal, también ha salido a relucir: "Morata y yo le decimos que se deje de tonterías y se centre. Es impresionante cómo, con 17 años, juega una final de la Eurocopa sin nervios. A esa edad yo estaría temblando". Por otra parte, aunque es una ciudad tranquila, Rodri no ha ocultado que Manchester no es su lugar favorito: "El estadio es bonito, pero la ciudad no. Lo bueno es que es una ciudad tranquila, pero lo malo es que no sale mucho el sol". Sobre Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, ha comentado: "Es muy intenso. En mi primer año, me dio una charla que no entendí nada. Pero es un gran entrenador".

La entrevista ha concluido con risas y aplausos, mostrando a un Rodri cercano, humilde y reflexivo. Sus confesiones, tanto personales como profesionales, ha dejado claro por qué se ha ganado no solo el Balón de Oro, sino también el respeto y admiración de aficionados y compañeros en el fútbol. Rodri Hernández ha demostrado una vez más que, más allá de los éxitos deportivos, es un ejemplo de esfuerzo, superación y humanidad dentro y fuera del verde.