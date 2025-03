Ana Morgade revela que sufrió un episodio machista: "Esto nunca lo he contado"

Este fin de semana se ha emitido una entrega del nuevo programa de RTVE presentado por Henar Álvarez denominado 'Al cielo con ella'. En esta ocasión, el contenido que se lleva a cabo todos los sábados en La2 contó con la presencia de la modelo Judit Mascó y de la cómica Ana Morgade. El toque de humor fue una parte fundamental de las entrevistas.

De hecho, como podemos apreciar en el vídeo publicado en las redes sociales, Morgade contó a la presentadora que ha tenido que actuar encima de una mesa de billar y con la música del local a todo volumen. Una historia que desató las risas de todas las personas presentes y que, según pone en el post, seguro que "eso tiene que hacer callo".

Un tema mucho más delicado

Eso sí, posteriormente la entrevista derivó a un asunto más serio. De hecho, la cómica aseguró que la situación que luego relató nunca la había contado con anterioridad en un espacio público o en televisión. "Esto nunca lo he contado. Fue el jefazo de un programa en el que yo trabajé, no sé si sigue siéndolo, cuando yo estaba empezando. Sigue trabajando en televisión, lo único es que no me acuerdo del nombre. Era un saco de mierda que flipas", explicó Morgade.

Además, quiso dar más detalles acerca de este episodio machista que sufrió: "El señor, que ni tan siquiera miraba a los trabajadores antes de salir a escena, quería que las mujeres fueran con pantalones muy cortos. Era de estos que pasaba delante de mí y decía: ‘A esta con más escote, que tiene las tetas gordas'".

Episodios machistas en televisión

Tras lo sucedido, según explicó, "tomó cartas en el asunto y habló con vestuario porque dijo que no se sentía cómoda yendo con la ropa así". "Como me negué, el directivo me lanzó un órdago ordenando que el siguiente ‘sketch’ lo iba a hacer en ropa interior", apunta. "Yo dije que no quería hacerlo. Le pillé por banda y se lo dije. Se volvió loco y empezó a chillarme, era una cosa delirante. Me insistía en que esto era humor y yo le respondí: 'Si quieres hacer reír, ponte tú la ropa interior que me vas a dar. Tú no quieres hacer comedia, tú solo me quieres ver vestida así'".

Por último, Ana Morgade dejó claro que durante su etapa profesional en la televisión "ha vivido algún otro momento similar". Eso sí, ninguno tan relevante como este. De hecho, concluyó: "Tuve que trabajar con él hasta que terminó el formato. Pero hubo gente que se me acercó y me recomendó que debía haber salido en ropa interior. El pavo chilló que se iba a asegurar de que no volviese a hacer televisión en mi vida. No te salió, rey".