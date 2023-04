RTVE planea recuperar "Vamos a llevarnos bien" sin Ana Morgade

Sin duda la vida del programa que presentaba Ana Morgade en TVE, "Vamos a llevarnos bien" es de las más cortas que se recuerda, por lo menos con ella de presentadora y con lo que bromeó tras avisar que ella no volvería a ponerse al mando. Pero RTVE no dejará pasar una compra así y pretende relanzarlo ya sin la cómica y con un formato renovado.

Fue la historia de un amor no correspondido. El estreno de "Vamos a llevarnos bien" se hizo por todo lo alto y las expectativas eran muy altas. El lunes 6 de febrero se presentó a los medios y se estrenó el martes 7 con invitados como Miki Nadal Miguel Maldonado, La Terremoto de Alcorcón y María Gómez, y con la presencia de Blanca Paloma, que aterrizaba tras ganar el Benidorm Fest.

El jueves 9 de febrero ya se había tomado la decisión de cancelar el programa por sus bajas audiencias y la propia Morgade se pronunció el día 10 en redes sociales. La emisión del único capítulo del programa anotó un pobre 4,8% en prime time y RTVE decidió suspender la emisión un tiempo hasta decidir qué hacer con el programa producido por The Pool, que se presupuestó en 10 capítulos de 100 minutos cada uno a razón de 352.901,11 euros cada capítulo (3.529.011,06 total).

Ahora, y en respuesta a una pregunta parlamentaria, la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, ha detallado los programas que siguen en antena o a punto de estrenarse y destaca la presencia de "Vamos a llevarnos bien", pero con cambios: "Después de la emisión del primer capítulo del programa, se replantea aportar un contenido veraniego, el mismo formato mucho más colorido y alegre y con la estructura de contenidos de ocho asaltos".

La misma respuesta rechaza la idea de repetir presentadora, que será otra "dada la no disponibilidad de Ana Morgade". EL resto de la estructura se mantendrá, "se sigue planteando un combate metafórico, en el que dos parejas, formadas por humoristas y celebrities compiten con humor y juegos para decidir cuál es la más divertida y sabe más sobre temas estivales".

El mensaje de Morgade

"No ha podido ser. Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado, y que no va a continuar.

Hemos trabajado muchísimo, hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia.

Bueno, no nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto 🥸.

Nunca he sabido qué hace que la gente vibre con un programa, hay tantos factores y tantas conclusiones que una puede sacar a posteriori… pero antes de salir al coliseo, todos los gladiadores estamos igual: no tenemos ni idea, y solo podemos confiar en que no va a ser la última batalla.

El programa tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses, pero yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados.

Este programa no será mi última pelea, obvio, pero esta batalla ha concluido. Nos marchamos después de un solo intento, qué le vamos a hacer. Se termina este primer Vamos a Llevarnos Bien y me da mucha pena no haber tenido la oportunidad de seguir trabajando para encontrar la forma de que el programa conecte, que haga reír, que funcione. Seguiré intentándolo en otras aventuras. Si doy con la fórmula mágica prometo compartirla con el mundo escribiendo un libro carísimo que solo tendrá una copia y como soy tontísima seguro que lo acabaré regalando en una fiesta o me lo dejaré en una parada del autobús y verás qué risa luego.

Gracias a todo el equipo por volcarse y ser una monez absoluta. Gracias a la productora The Pool por confiar en mí, por creer en mis ideas, por escucharme y darme valor. Gracias a todas las personitas (pocas, sí, pero bravísimas) que nos visteis y que lo pasasteis bien la noche del martes.

Muchísima suerte al programa en su próxima etapa.

Y yo, como he hecho siempre, seguiré haciendo reír por doquier. Nos vemos en la próxima, querid@s."