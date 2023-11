Andrea Levy relata cómo la enfermedad le hacía olvidar cosas porque estaba concentrada en "soportar el dolor"

Se trata de la sobremesa de "Hora 25", un nuevo episodio de 'La cena de los idiotés', donde Aimar Bretos plantea distintas cuestiones sobre las que debatir. En este caso la pregunta/dilema es clara. Muy concisa.

"¿Renunciaríais para siempre a la capacidad de sentir dolor?" Para debatir Manuel Jabois, Andrea Levy, Ángeles Caballero e Iturralde González.

El primero en manifestarse al respecto es González: "Yo renunciaría para siempre. Es un sentimiento que no te aporta nada". "Hay gente que disfruta con el dolor. Igual en un momento de la refriega, si me llevo dos tortas no pasa nada", dice por su parte Manuel Jabois.

En este apartado, es la concejala del Ayuntamiento de Madrid por el PP, Andrea Levy, quien tiene mucho que aportar puesto que convive con el dolor desde hace tiempo. "Yo creo que vivir con dolor, aunque es una lección de vida, porque te hace sentir vulnerable y verte que no puedes y no llegas, pero creo que te lo puedes ahorrar. Además, aligera el dolor mental que te provoca el dolor físico. Ahí veo yo la diferencia entre lo que plantea Jabois, es un dolor físico que desconecta y provoca placer en tu sistema nervioso, pero también te lo condiciona", apuntó para proseguir.

"Yo si pudiera tomarme la pastilla para quitar el dolor, lo haría", sentenció Levy para contar cómo ha transitado ella su experiencia: "Me contaba uno de los médicos a los que fui, porque durante un tiempo se me olvidaban las cosas muy rápido, a corto plazo, que estaba tan concentrada en soportar el dolor que mi cerebro mecánicamente olvida determinadas cosas que considera que no son importantes".

El motivo del dolor

El motivo del dolor de Andrea Levy es que sufre fibromialgia. "Va por brotes. Cuando hay uno, lo sobrellevas con terapia, medicación y todas las herramientas que te vas dando a lo largo de la vida para superarlo. La etapa de olvidar las cosas me resultó curiosa, es un mecanismo de acumulación de tu cuerpo, de todas las cosas que va sumando, suprime lo que considera no importante", remató la política.

Bretos quiso saber cómo experimenta y compatibiliza con su vida cuando llega uno de esos brotes: "Al principio lo viví de puertas para adentro, no lo conté y eso no me vino bien. Después, cuando lo expliqué, me sentí muy acompañada y eso me relajó mucho. Es importante. Es como cuando las personas pierden el miedo a decir que estás triste o tienes miedo o que no estás seguro. Cuanto más lo contamos, más fácilmente ayuda a la recuperación. Quedarse las cosas para adentro, al final te va autoexigiendo y cargando más. Es bueno que se hable y es un debate que hemos tenido en los últimos años", zanjó Levy.