Terremoto Ángel Cristo: persona non grata en Telecinco

Uno de los grandes eslabones de “Supervivientes 2024” era Ángel Cristo, que desde su llegada a las playas de Honduras ha estado sumido en bucle continúo de polémicas, acelerando su salida del programa, tras una desaparición que acabó en expulsión. El terrible comportamiento del hijo de Bárbara Rey ha tenido consecuencias inmediatas y se la ha considerado persona non grata en Telecinco, según las palabras de Kiko Matamoros en “Ni que fuéramos”, que habló sin tapujos de todo lo sucedido en el concurso de Mediaset.

¿Vetado en televisión?

Uno de los espacios de la tertulia en el nuevo programa de las estrellas de Sálvame fue precisamente el futuro inmediato de Ángel Cristo, que en breves momentos llegará a España tras su paso por “Supervivientes”. Tanto Kiko Matamoros como Víctor Sandoval se mostraron firmes con su postura acerca del hijo de Bárbara Rey, argumentando los motivos por lo que creen que será vetado de los platós, no solo de Telecinco, también de la competencia más inmediata, Antena 3. "Tiene complicado, muy complicado, el tema en televisiones. Antena 3 no le va a comprar ni cinco minutos y desde luego en la cadena de enfrente (Telecinco) no va a entrar", afirmó Matamoros.

María Patiño, sorprendida por estas declaraciones, preguntó: "¿No va a entrar en plató? ¿Tú crees? ¿Ya no existe?" Kiko Matamoros fue tajante en su respuesta: "No". Víctor Sandoval añadió: "Es que es disciplinario". Matamoros explicó que, a diferencia de otros que han abandonado o han sido expulsados y luego han vuelto al plató, Ángel Cristo no tendría esa oportunidad. "Ya no por eso, ha habido gente que ha abandonado o gente a la que han echado que luego ha ido al plató, pero en este caso no", adelantó Matamoros. Esto significa que el ex concursante de ‘Supervivientes 2024’ no tendría una entrevista en Telecinco tras su salida de Honduras, como es costumbre con otros participantes.

Su comportamiento, clave

El colaborador también detalló la razón detrás de este supuesto veto: "Porque saben de su incontinencia, saben que no van a poder gobernarle en un plató y las cosas que ayer acabó por decir su defensor sería el mismo discurso que iría a repetir. Y es un discurso que va directamente contra la línea de flotación de la productora". De confirmarse esta información, el adiós de Ángel Cristo a la televisión sería definitivo.