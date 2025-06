La apoteósica entrada de Melody en 'El Hormiguero': "En diecinueve años no se había visto algo así"

Melody concede esta noche su primera entrevista oficial después de la polémica generada en 'Eurovisión', y lo cierto es que ha entrado al plató de 'El Hormiguero' pisando con fuerza. Tal y como ha avanzado Pablo Motos, íbamos a ser testigos de algo muy especial, y lo cierto es que la artista no ha defraudado con su impactante actuación, en la que ha mezclado sus dos últimos 'hits': 'Esa Diva' y 'El apagón', en medio de un espectáculo con bailarines, coreografía y muchas luces.

Captura de Melody durante su actuación en 'El Hormiguero' Antena 3

Al terminar, el propio presentador ha comentado que jamás había vivido algo así en su programa desde hace diecinueve años. Y, una vez que ya han podido comenzar la entrevista, lo primero que ha querido saber Motos es si a Melody le habría gustado hacer una entrada parecida, desde las alturas y subida en unas telas. Ahí, la cantante ha dejado entrever que se hicieron muchas propuestas, pero al final se quedó la que se vimos sobre escenario de Basilea. En cuanto a la preparación, la cantante asegura que debe comer sano y hacer ejercicio para estar en plena forma. "Lo que no he hecho yo en todos estos meses, pero he tirado para delante", ha bromeado.

Captura de Melody y Pablo Motos en 'El Hormiguero' Antena 3

Por otro lado, Pablo ha aprovechado también para desmentir que la invitada haya cobrado por venir al programa. "Vienes aquí sin cobrar nada, aunque en otros sitios te hayan ofrecido de todo y les hayas dicho que no", ha remarcado contundente frente a todas las especulaciones que han surgido estos últimos días.. Y, de paso, el presentador ha destacado que no es la primera vez que han invitado a una candidata de Eurovisión al 'Hormiguero'. De ahí, que hayan esperado a que terminase el contrato con RTVE para poder traerla.