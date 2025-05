Melody habla de Eurovisión: «No me creo la que se ha liado»

Y por fin ha llegado el día tan esperado por los fanes de Eurovisión, y la representante española en la edición de 2025 en Basilea, Melody, habló con la prensa española más de una semana después de la final en la que los pobres datos del televoto, 10 puntos, la dejaron en el puesto 24 de 26 finalistas.

Casi al mismo tiempo en el que JJ se proclamaba ganador de Eurovisión 2025 con "Wasted Love" para Austria, empezaban los primeros rumores de que la española no había encajado bien la posición de su actuación. Ella misma era la encargada de negar muchos rumores y explicar que se encontraba feliz con lo que había hecho. La prensa española, y la internacional, esperaba ansiosa la tradicional rueda de prensa el domingo con Melody que sorpresivamente fue cancelada. La siguiente noticia que tuvimos de ella es que contra todo pronóstico había decidido regresar por separado de la delegación española y dirigirse a Sevilla para pasar tiempo con su familia.

Las alarmas se dispararon y comenzó una semana en la que todo el mundo tenía una opinión sobre lo que estaba pasando y el tema Melody llenó horas de televisión, y más cuando canceló su asistencia a "La Revuelta". Cerca del fin de semana Radio Televisión Española informó de que este lunes habría una rueda de prensa con la artista de Dos Hermanas, en la que además, ella prometió contarlo "todo": "Vosotros también os merecéis una explicación, una charlita y nos la vamos a pegar. Vamos a hablar con claridad de lo que he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo", dijo en su primer vídeo oficial, en el que dio alguna pista: "Viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas".

María EIzaguirre, directora de Comunicación de RTVE ha sido la encargada de presentar el acto junto a Ana María Bordás, jefa de la delegación española en Eurovisión y directora de Producción de Contenidos de RTVE. Tras la entrega de 12 rosas significando "los 12 points" que le damos desde España a Melody la cantante ha declarado que "la verdad tenia muchas ganas de que llegara este momento, me sorprende la que se ha liado y la expectación que tiene que yo llegue a España y hable con todos vosotros. Algo bueno ha pasado. Me siento bien, tranquila y con muchas gansa de hablar con vosotros y contarnos mutuamente algunas cosas".

Tras ver un resumen de su paso por Eurovisión ha querido expresarse: "Sobran las palabras, me he traído un escrito con cariño, improvisare lo que me sale del corazón. Tengo que decir unas palabras que le debo al ´publico. Me emociona ver una actuación así con una dificultad grande porque estas cambiando de lugar de vestuario de posiciones y a la hora de cantar dificulta. Muy orgullosa del trabajo que he hecho, Eurovisión no es solo un día son muchas horas y días de trabajo, solo me sale una tremenda sonrisa".